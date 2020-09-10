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Общество 2020-09-10T10:00:03+03:00
Українські Новини
Труханов заявил о победе над Delfi: танкер сняли с мели и буксируют в Ильичёвск

Труханов заявил о победе над Delfi: танкер сняли с мели и буксируют в Ильичёвск

Надежда Комендантова
Геннадий Труханов, Танкер Делфи
Делфи. Фото: Таймер
Делфи. Фото: Таймер

В ночь с 9 на 10 сентября началась буксировка танкера Delfi на место хранения в Ильичёвске (Черноморске), где тот будет находиться до до выяснения всех обстоятельств по делу о его крушении.

Об этом мэр Одессы Геннадий Труханов заявил на видео, опубликованном на его страничке в Facebook, пишет одесское издание Таймер.

По его словам, судно подняли с мели с помощью плавкрана, и сейчас медленно выводят из зоны каменной гряды, в которой судно пролежало с момента аварии. После того, как судно выведут на глубину, будет сформирован караван, который доставит его в Ильичёвск.

"Полтора месяца нам понадобилось, чтобы убрать судно. Эвакуация Делфи — это классический пример того, что происходит, когда за дело берутся не политики, а специалисты. Я благодарен всем, кто принимал участие в этом процессе. Мы сделали действительно большое дело для одесситов и жителей всей страны, поскольку дальнейшее пребывание танкера на нашем пляже могло обернуться печальными последствиями на национальном уровне", — заявил Геннадий Труханов.

Напомним, танкер Делфи сел на мель в акватории пляжа "Дельфин" в ноябре прошлого года. До недавнего времени попытками снять танкер с мели руководили структуры облгосадминистрации и министерства инфраструктуры. После ряда неудачных попыток, 27 июля данная авария была признана ГСЧС Украины как чрезвычайная ситуация техногенного характера местного уровня, и контроль был передан городской комиссии по делам ТЭБ и ЧС. К работам по эвакуации Delfi были привлечены частные компании "Краншип" и "Бруклин-Киев".

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