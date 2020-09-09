Активисты против "псевдоактивистов". В столице стартовали акции протеста против строительных рейдеров, - СМИ

Ассоциация инвесторов нового жилья начала серию акций против рейдеров, которые искусственно блокируют реализацию проектов застройщиков. Об этом заявила председатель Ассоциации Светлана Мякота, которая сегодня вместе с активистами пришла под стены столичного Апелляционного суда, где рассматривалось очередное надуманное дело против одной из известных строительных компаний, передает УНИАН.

"Под лозунгом борьбы с незаконными застройками некоторые люди и организации годами терроризируют застройщиков. На самом деле там все куда прозаичнее – в такой способ они просто шантажируют компании, требуя у них деньги за возможность спокойно реализовать тот или иной проект. Этим рейдерством занимается депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко и его боевики из "твердыни" и "Стоп произволу" - "де юре" эти организации являются общественными, но по методам своей борьбы они словно печально известные группировки начала 90-х - крушат ограждения на объектах, бьют охранников.... В последнее время к этой компании присоединился и эксперт в области строительства Виктор Глеба, который, очевидно, тоже решил подзаработать в такой специфический способ", - рассказывает Светлана Мякота.

В последнее время давление со стороны рейдеров на застройщиков значительно усилилось. Глава ассоциации предполагает, что у псевдоактивистов появился новый спонсор, заинтересованный в том, чтобы рынок строительства превратился в хаос.

"У них есть незаурядные ресурсы. Есть деньги на заказные публикации в СМИ, прямые эфиры на телеканалах, на листовки, раздаваемые в метро, на проплаченные митинги и акции "боевиков".

Пусть воюют, с кем хотят, но почему от этого должны страдать простые люди, инвесторы? Почему они не могут спокойно дождаться своих квартир, которые на самом деле строятся, и это происходит качественно и по графику? Мирошниченко, Глеба и остальные из их компании сознательно создают негативный фон для того или иного застройщика – ведь это выгодно и им, и их возможному заказчику. А о проблемах инвесторов они вообще не думают", - заявила Светлана Мякота.

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