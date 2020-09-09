Активісти проти "псевдоактивістів". У столиці стартували акції протесту проти будівельних рейдерів, - ЗМІ

Асоціація інвесторів нового житла розпочала серію акцій проти рейдерів, які штучно блокують реалізацію проєктів забудовників. Про це заявила голова асоціації Світлана Мякота, яка сьогодні разом з активістами прийшла під стіни столичного Апеляційного суду, де розглядалася чергова надумана справа проти однієї із відомих будівельних компаній.

"Під гаслом боротьби з незаконними забудовами деякі люди і організації роками тероризують забудовників. Насправді там все куди прозаїчніше – у такий спосіб вони просто шантажують компанії, вимагаючи у них гроші за можливість спокійно реалізувати той чи інший проєкт. Цим рейдерством займається депутат Київради Ігор Мірошніченко та його бойовики із "Твердині" і "Стоп свавіллю" – "де юре" ці організації є громадськими, але за методами своєї боротьби вони немов сумнозвісні угрупування початку 90-х - трощать огорожі на об’єктах, б’ють охоронців…. Останнім часом до цієї компанії приєднався й експерт в області будівництва Віктор Глеба, який, очевидно, теж вирішив підзаробити у такий специфічний спосіб", - розповідає Світлана Мякота.

Останнім часом тиск з боку рейдерів на забудовників значно посилився. Голова асоціації припускає, що у псевдоактивістів з’явився новий спонсор, зацікавлений в тому, щоб ринок будівництва перетворився на хаос.

"У них є неабиякі ресурси. Є гроші на замовні публікації у ЗМІ, на прямі ефіри на телеканалах, на листівки, що роздаються в метро, на проплачені мітинги і акції "бойовиків". Хай воюють з ким хочуть, але чому від цього повинні страждати прості люди, інвестори? Чому вони не можуть спокійно дочекатися своїх квартир, які насправді будуються, і це відбувається якісно і за графіком? Мірошніченко, Глеба та решта їхньої компанії свідомо створюють негативне тло для того чи іншого забудовника – адже це вигідно і їм, і їхньому можливому замовнику. А про проблеми інвесторів вони взагалі не думають", - заявила Світлана Мякота.

За словами активістки, Асоціація інвесторів нового житла продовжить боротися з превдоактивістами, адже від цього залежить майбутнє багатьох інвесторів. "Люди не хочуть, щоб питання – чи отримають вони квартиру чи ні – залежало від Мірошніченка чи Глеби. Тому і об’єдналися, щоб протистояти і цим рейдерам, і ситуації, що склалася. Сьогодні була наша перша акція, але ми точно продовжимо боротьбу проти псевдоактивістів. І, зрештою, з’ясуємо, хто стоїть за усіма ними".

Прізвище Ігоря Мірошніченка, Віктора Глеби не вперше згадується у контексті скандалів, пов’язаних з можливим шантажем забудовників. Цих людей регулярно звинувачують у рейдерстві та шантажі будівельників.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини