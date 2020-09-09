подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Суд рассмотрит иск акционера "Мотор Сичи" к топ-менеджменту предприятия из-за краж на 438 млн гривен
09 сентября 2020, среда, 19:38 729
Политика 2020-09-09T19:48:55+03:00
Українські Новини
Суд рассмотрит иск акционера "Мотор Сичи" к топ-менеджменту предприятия из-за краж на 438 млн гривен

Суд рассмотрит иск акционера "Мотор Сичи" к топ-менеджменту предприятия из-за краж на 438 млн гривен

Сергей Паламаренко
судебный иск, Мотор Сич, Хозсуд Запорожской области, Сергей Войтенко, Виктор Лунин, Незаконный вывод средств
ПАО
ПАО "Мотор Сич". Фото из открытых источников

В Хозяйственный суд Запорожской области поступил иск к топ-менеджерам Публичного акционерного общества (ПАО) "Мотор Сич" от одного из акционеров с требованием компенсировать предприятию убытки, нанесенные операциями по незаконному выводу средств с их последующим противоправным обналичиванием на сумму 438 млн гривен. В соответствующем исковом заявлении указаны председатель совета директоров "Мотор Сичи" Сергей Войтенко и финансовый директор, члену совета директоров "Мотор Сичи" Виктор Лунин.

Об этом сообщило информационное агентство УНИАН.

Иск о компенсации убытков, нанесенных действиями топ-менеджмента предприятия, касается событий 2013-2016 годов, в течение которого указанные лица, по информации истца, приобретали "мусорные" ценные бумаги в рамках схемы незаконного обогащения. Данные факты были зафиксированы в апреле 2018 года вердиктом Шевченковского райсуда Киева в рамках рассмотрения уголовного дела под регистрационным номером в Едином реестре досудебных расследований №42017000000001137.

Как следует из постановления суда в рамках уголовного дела, "должностные лица ОАО "Мотор Сич" совершили растрату имущества путем перечисления безналичных средств за приобретение (мусорных) ценных бумаг на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности, а именно: ООО "Грант-Импорт-Торг", ООО "Пром-Инновация Плюс" на общую сумму свыше 350 млн гривен, что является особо крупным размером. Кроме этого, должностные лица группы компаний "Мотор Сич" в этот же период совершили растрату имущества путем перечисления безналичных средств за услуги перестрахования собственных сделок на расчетные счета страховых компаний ОДО "CK "Хортица" на сумму 45,5 млн гривен, ЗАО "CK "Аэлита" на сумму 3,6 млн гривен, ЗАО "CK "Бифест" на сумму 4,3 млн гривен, всего на общую сумму 53,4 млн гривен. В дальнейшем указанные страховые компании осуществляли приобретение мусорных ценных бумаг у предприятий с признаками фиктивности, тем самым осуществляя перевод безналичных средств в наличные и передают их заказчикам преступления", - сказано в определении суда, где приводится перечень из десятков фиктивных компаний, акции которых покупали топ-менеджеры ОАО "Мотор Сич" Войтенко и Лунин с целью вывода средств предприятия и их дальнейшего обналичивания.

По данным следствия, Лунин лично подписывал договоры купли-продажи мусорных ценных бумаг с фиктивными компаниями, и при его участии осуществлялось перечисление средств за их приобретение с целью дальнейшего обналичивания.

По мнению подателей иска, который будет рассматриваться Хозяйственным судом Запорожской области, один из фигурантов схемы - Виктор Лунин - умышленно наносил вред предприятию, а другой - Сергей Войтенко - не остановил такие действия, хотя имел возможности и полномочия, а также располагал всей информацией о нанесении убытков предприятия из-за противозаконного вывода его средств.

Больше новостей о: судебный иск Мотор Сич Хозсуд Запорожской области Сергей Войтенко Виктор Лунин Незаконный вывод средств

Правительство запретило иностранцам въезд транзитом через Украину
Верховный Суд остановил взыскание $350 млн с Приватбанка в пользу Суркисов
Новости
Температура местами опустится до +5. Прогноз погоды на 10 сентября 21:00
Активисты против "псевдоактивистов". В столице стартовали акции протеста против строительных рейдеров, - СМИ 20:53
"Фармак" защитил проект интеграции целей устойчивого развития в бизнес-процессы на Young SDG Innovators 20:46
Андрей Богдан.
Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко 20:43
Фармацевтическая индустрия Украины становится более технологичной и инновационной - исследование 19:54
больше новостей
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Украинцам "светит" очередное повышение пенсионного возраста и нехватка стажа: что делать 05:50 Инфографика
"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса 12:30
Украинский турист умер в Турции от коронавируса. Его тело не могут доставить на родину 21:00
Гривна стремительно падает. Курс валют от НБУ на 9 сентября 05:00
больше новостей
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Сбой в метро
В киевском метро произошел сбой: кассы не работают, образовались огромные очереди 11:08
Нашли сумку с вещами Балуха. Полиция разыскивает свидетелей 21:30
Глава МИД России Лавров отказался говорить с МИД Украины 11:53
Депутат "Слуги народа" Галина Янченко назвала донецких детей "немытыми и нечесаными" 10:00
больше новостей
Кипр проверит законность получения паспортов Коломойским, Боголюбовым, Гайдуком, Григоришиным и другими украинскими олигархами
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok