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09 сентября 2020, среда, 16:32 899
Общество 2020-09-09T16:45:02+03:00
Українські Новини
Кличко заявил о готовности киевских школ к зиме

Кличко заявил о готовности киевских школ к зиме

Валерия Драгомирова
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба

Почти во всех столичных школах завершена подготовка к отопительному сезону. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.

"Вы знаете, накануне выборов социальными сетями распространяется много лжи и манипуляций. И то, что на отопление школ якобы нет средств - это также ложь! На подготовку учреждений образования к осенне-зимнему периоду из бюджета города уже выделили 443 млн грн, - сказал Кличко. - Эти средства пошли на капитальный ремонт фасадов и кровель, замену окон и ремонт теплопунктов. На капремонты систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. На сегодня выполнили более 70 процентов этих работ и они продолжаются", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр также напомнил, что по сравнению с 2015 годом бюджет области образования вырос втрое. И составляет 19,5 млрд грн. - то есть треть бюджета города.

Почти в 9 раз выросли расходы на развитие и модернизацию учебных заведений, их строительство и реконструкцию.

"Поэтому, не верьте слухам. Спасибо, что обращаетесь и проверяете информацию! Школы города будут с теплом", - подчеркнул Кличко.

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