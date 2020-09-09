В Киеве полицейские выявили 10 нелегальных казино, изъяли больше 100 единиц игорного оборудования, — Андрей Крищенко

В течение недели киевские полицейские остановили работу 10 нелегальных казино, в которых изъяли 133 единицы игровой техники. Об этом сообщил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

Для выявления подпольных казино и залов игровых автоматов в Киеве созданы мобильные группы правоохранителей. "Они проводят постоянный мониторинг и отрабатывают территорию города, чтобы выявлять и оперативно реагировать на работу незаконных объектов", — сказал Андрей Крищенко.

Нелегальное казино. Фото: пресс-служба Полиции Киева

За последнюю неделю в столице проведено 43 рейда. Сведения по всем выявленным фактам столичная полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований, открыты уголовные производства по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины — занятие игорным бизнесом. Изъятое оборудование направлено на экспертизу, результаты которой будут приобщены к материалам дел.

Подпольное казино. Фото: пресс-служба Полиции Киева

Андрей Крищенко анонсировал дальнейшие рейды, пока в Киеве не закроются последние казино и залы игровых автоматов. "Закон о легализации игорного бизнеса определил четкие параметры заведений, где такие объекты могут работать, — отели определенной категорийности. Работа всех остальных игорных залов под вывесками лотерей, компьютерных клубов и кафе в Киеве будет жестко пресекаться", — добавил глава столичной полиции.

Напомним, 14 июля 2020 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Согласно новому закону, казино можно размещать в отелях категории 5* (номерной фонд для Киева — минимум 150, других городов — 100). Залы игровых автоматов могут работать в 3,4 и 5-звездочных отелях (минимальное количество номеров для Киева — 50, для других населенных пунктов — 25).

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