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09 сентября 2020, среда, 14:57 617
Экономика 2020-09-09T16:30:04+03:00
Українські Новини
Единый табачный оператор позитивно повлияет на рынок табачных изделий Украины, — СМИ

Единый табачный оператор позитивно повлияет на рынок табачных изделий Украины, — СМИ

Кира Молчанова
Табак, Табачные изделия, Сигареты, Табачный рынок
Сигареты. Фото: pixabay
Сигареты. Фото: pixabay

Создание единого табачного оператора позитивно повлияет на легальный рынок табачных изделий Украины. Помимо этого данное решение будет соответствовать выполнению обязательств Украины согласно Соглашению об Ассоциации ЕС в части создания прозрачной системы для отслеживания табачной продукции.

Об этом заявил управляющий партнер юридической компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По его оценкам, при наличии одного национального оператора государственным органам контролировать табачный рынок и бороться с нелегальным будет гораздо проще.

"Контролировать работу одной компании проще, чем десяти. Это позволяет внедрить более прозрачную процедуру сбора налогов и бороться с нелегальным рынком. Все можно отследить — кто выпустил товар, и кто его приобрел", — отметил Кравец.

Эксперт отмечает, что создание единого национального оператора принесет в бюджет Украины 15 млрд грн.

"Благодаря выведению из тени розничного акциза, НДС и рынка нелегальных сигарет — рынок подакцизных товаров станет полностью легальным и контролируемым, — отмечают эксперты. – Схожие модели функционирования табачного рынка существуют во многих странах Европы и мира таких как Италии, Франции, Испании, Венгрии, Швеция, Японии, Бразилии".

Единственными противниками данной модели могут стать недобросовестные торговцы оптового и розничного рынка табачных изделий. Как ранее сообщалось, из-за работы многолетних "схем" по уклонению от уплаты налогов с 2017-2019 года государственный и местные бюджеты Украины недосчитались более 30 млрд грн налоговых отчислений от табачного рынка.

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