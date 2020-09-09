Масштабная реконструкция зоопарка продолжается: вскоре откроют паркинг на 400 авто, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в конце сентября на территории столичного зоопарка откроют новый паркинг для автомобилей посетителей.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Кличко.

"Уже в конце сентября на территории столичного зоопарка мы откроем новый паркинг на более 400 авто. Заехать на него можно будет с улицы Зоологической. Открытие паркинга упростит доступ в зоопарк и разгрузит дорожное движение. До реконструкции входной группы автомобили посетителей занимали весь крайний правый ряд проспекта Победы. А теперь - пытаются парковаться на улице Зоологической. Работы по строительству паркинга еще продолжаются", - сказал Кличко.

Там, в частности, устанавливают шлагбаумы и автоматы, с помощью которых будет осуществляться оплата. Поставлен паркинг будет на баланс зоопарка. И собранные средства пойдут на нужды зоопарка.

Сколько будет стоить парковка автомобиля - будет решать руководство зоопарка после того, как примет паркинг на свой баланс.

"Отмечу, что также продолжаются и работы по обновлению зоопарка. Там возводят новый приматник с зимними и летними вольерами. Его строительство завершат в следующем году. В рамках следующей очереди реконструкции, кроме обновленного "жилья" для животных, хозяйственных помещений и благоустройства территории, в зоопарке , в частности, возведут ветеринарную клинику с карантинными вольерами", - сообщил Виталий Кличко.

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