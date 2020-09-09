подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Шмыгаль хочет за бесценок продать "Нефтегаз", "Укрпочту", "Укрзализныцю" и другие стратегические предприятия, - ОПЗЖ
09 сентября 2020, среда, 14:33 319
Политика 2020-09-09T16:15:03+03:00
Українські Новини
Шмыгаль хочет за бесценок продать "Нефтегаз", "Укрпочту", "Укрзализныцю" и другие стратегические предприятия,

Шмыгаль хочет за бесценок продать "Нефтегаз", "Укрпочту", "Укрзализныцю" и другие стратегические предприятия, - ОПЗЖ

Татьяна Зотова
Экономика, Отставка, Правительство, Заявление, Оппозиционная платформа - За життя, ОПЗЖ, Шмыгаль
Оппозиционная платформа - За життя. Фото: ОПЗЖ.
Оппозиционная платформа - За життя. Фото: ОПЗЖ.

"Власть, распродающая во время эпидемии за бесценок стратегические предприятия, должна уйти в отставку". Об этом говорится в заявлении Оппозиционной платформы - За життя, размещенном на официальном портале политической силы.

"Некомпетентная и безответственная Зе-власть уничтожает потенциал страны и сдает остатки экономического суверенитета. Для латания бюджетных дыр и выплат внешним кредиторам "с молотка" пускаются национальные богатства, земля и ценнейшие, бюджетообразующие предприятия. Правительство Шмыгаля уже внесло в парламент проект Закона, который разрешает приватизацию 50-1% акций - НАК "Нафтогаз", "Укрпошти" и "Укрзалізниці". А уже до конца 2020 года правительство планирует сбыть АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), ПАО "Одесский припортовый завод", ГП "Завод "Электротяжмаш" и "Угольную компанию "Краснолиманская".

Затеянная властью турбоприватизация - это откровенное вредительство. Чиновники говорят о финансовой выгоде и привлечении стратегических инвесторов. Но, в период кризиса, от продажи предприятий Украина получит копейки. Дыра в бюджете не будет закрыта, а уже в следующем году проблем будет еще больше.

Сказки о стратегических инвестициях - обман. В страну, где власть седьмой год не может восстановить мир, не придет ни одни ответственный инвестор. Предприятия окажутся в руках спекулянтов. В результате, люди потеряют работу, производство будет деградировать, бюджет не получит доходов, потребители столкнутся с ростом цен и тарифов.

Оппозиционная платформа - За життя требует остановить паническую турбоприватизацию и уничтожение украинской промышленности.  Немедленно принять госпрограмму развития отечественной промышленности и внести изменения в госбюджет-2020 для обеспечения государственных инвестиций в поддержку промышленности и сельского хозяйства.

Правительство, которое не в состоянии управлять предприятиями, развивать промышленность и обеспечить наполнение бюджета, должно уйти в отставку. Стране нужны профессионалы, а не шоумены, способные только выполнять внешние указания, торговать страной и набирать долги", - отмечается в тексте заявления партии ОПЗЖ.

Больше новостей о: Экономика Отставка Правительство Заявление Оппозиционная платформа - За життя ОПЗЖ Шмыгаль

Расходы на выплату процентов по госдолгу почти рав...
ОПЗЖ требует, чтоб Зеленский добровольно ушел в от...
Минус 10 лет. У Шмыгаля планируют достичь ВВП 2013...
Усиление карантина из-за пандемии. В НБУ рассказал...
ГБР расследует дела в отношении депутатов Рады всех фракций, - замдиректора Бабиков
ГБР закрыло несколько дел о возможных преступлениях Порошенко
Новости
Портнов сообщил, что его дела против Порошенко ГБР не закрыло 16:39
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба
Кличко заявил о готовности киевских школ к зиме 16:32
Отставка Сытника и Шмыгаля может спасти рейтинг Зеленского, – Бортник 16:23
Кипр проверит законность получения гражданства украинскими бизнесменами, среди которых Коломойский 16:22
Казино. Фото: пресс-служба Полиции Киева
В Киеве полицейские выявили 10 нелегальных казино, изъяли больше 100 единиц игорного оборудования, — Андрей Крищенко 16:12
больше новостей
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Украинцам "светит" очередное повышение пенсионного возраста и нехватка стажа: что делать 05:50 Инфографика
Украинский турист умер в Турции от коронавируса. Его тело не могут доставить на родину 21:00
Депутат "Слуги народа" Галина Янченко назвала донецких детей "немытыми и нечесаными" 10:00
"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса 12:30
больше новостей
Ярославский станет генеральным инвестором и координатором украинской Кремниевой Долины в Харькове 20:09
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Нашли сумку с вещами Балуха. Полиция разыскивает свидетелей 21:30
Депутат "Слуги народа" Галина Янченко назвала донецких детей "немытыми и нечесаными" 10:00
Дмитрий Розенфельд: Каким образом отработка нанесения ядерного удара США по РФ с нашей территории увеличивает нашу безопасность? 08:39 Мнение
больше новостей
Суд повторно арестовал коллекцию картин Порошенко, - ГБР
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok