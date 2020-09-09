Действия Минздрава по противодействию эпидемии позволили избежать высокой смертности, – эксперт

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак заявил, что несмотря на состояние отечественной медицины, украинские медики смогли подготовиться к лечению болезни даже лучше европейских коллег.

Об этом эксперт сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Постернака, хотя коронавирус остается одной из заглавных тем в Украине и мире, и многие обвиняют власть, как местную так и центральную, существуют и очень позитивные моменты. В качестве довода компетентности украинских медиков, политтехнолог сравнил статистические данные летальных случаев в Украине, и в мире.

"Процент смертности в Украине один из самых низких в мире - 2,1%. Для сравнения, в США он составляет 2,99%, в Германии - 3,71%. Во Франции уже 9,33%, а в Великобритании - целых 11,86%. Аналогичная ситуация наблюдается и по показателю смертности от коронавирус в расчете на 100 тыс. человек. В Украине он составляет 7,7, при этом в Соединенных Штатах эта цифра достигает уже 58,8, а в Британии количество умерших от болезни на 100 тыс. населения составляет почти 63 случая”, - написал политтехнолог.

Постернак подчеркнул, что данные показатели иллюстрируют, что Минздрав Украины с начала эпидемии выбрал правильную стратегию, что, в свою очередь, позволило избежать высокой смертности от коронавируса, как это произошло в других странах.

"Тотальный карантин, который ввели весной, позволил медикам оценить и сориентироваться в ситуации. Введенные затем правильные протоколы лечения позволили вылечивать больше количество пациентов. Своевременная организация больниц первой волны и маршрутизации пациентов. Все эти меры сыграли на руку и позволили избежать высокой смертности от коронавируса, как это произошло в других странах", - резюмировал политтехнолог.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости