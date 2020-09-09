Расходы на выплату процентов по госдолгу почти равны затратам на медицину, - Левочкин

Государственный долг Украины продолжает увеличиваться: на 1 августа он составил уже 2 триллиона 355 миллиардов гривен, что на 18% больше, чем на начало года. По словам народного депутата Сергея Левочкина, нынешняя финансовая политика власти лишает необходимого финансирования критически важные для страны направления, информирует официальный портал политика.

"Несколько дней назад Минфин на погашение и выплату процентов по еврооблигациям потратил около 60 миллиардов гривен - то есть почти столько же, сколько было заложено в Фонд борьбы с коронавирусом. Но ситуация с задолженностью не улучшается, наоборот - с начала года госдолг увеличился на 18%. И у правительства нет какого-либо плана по сокращению этого бремени для бюджета страны", - заявил народный депутат.

По словам политика, в течение 2020 года только на выплату процентов по государственным заимствованиям уходит почти столько же, сколько тратится из всех бюджетов на медицину.

"В период экономического кризиса, усиленного последствиями пандемии, наращивать долги - это означает с каждым годом сокращать все больше социальных расходов. Такой путь губителен для страны. Нужно вложение средств в экономику, чтобы увеличить доходы бюджета. Уже очевидно, что для этого нужны совсем другие люди в правительственных кабинетах", - резюмировал Сергей Левочкин.

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