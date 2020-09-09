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  • Создание единого табачного оператора противоречит государственным интересам, - Лямец
09 сентября 2020, среда, 11:49 1125
Экономика 2020-09-09T14:00:03+03:00
Українські Новини
Создание единого табачного оператора противоречит государственным интересам, - Лямец

Создание единого табачного оператора противоречит государственным интересам, - Лямец

Сергей Паламаренко
Табак, Сигареты, Монополия, Тедис Украина, Лямец
Сигареты. Фото: journalist.today
Сигареты. Фото: journalist.today

Попытка создания единого национального оператора табачного рынка - это прямой признак коррупции в Министерстве экономики, поскольку критерии отбора прописаны под компанию-монополиста, "Тедис-Украина", - утверждает Сергей Лямец.

По информации журналиста, под давлением СМИ, премьер-министр Денис Шмыгаль, вернул проект распоряжения Кабмина "О реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий" в Министерство экономики с пожеланием собрать мнение участников табачного рынка.  Лямец утверждает, что на момент подачи документа в правительство уже существовала экспертиза проекта со стороны Министерства юстиции.

Журналист также сообщил, что ФОПы, занимающиеся реализацией табачных изделий, подготовили коллективное обращение к Президенту, в котором призвали гаранта быть "принципиальным" и не допустить "закріпачення" отрасли "российским табачным монополистом".  Предприниматели, попытались объяснить президенту, что единый оператор на рынке табака "убьёт тысячи рабочих мест и создаст условия для роста контрабанды".

По мнению Лямца, подобные обращения малого бизнеса - не лучший сигнал для власти накануне выборов в местные советы, поскольку осенью 2019 года, именно Зеленский заявлял, что его приоритет - борьба с монополизмом на табачном рынке.  Однако, монополию не просто сохраняют, а "хотят превратить монополиста "Тедис-Украина" в подобие Министерства табака".

"За событиями наблюдают ФОПы, для которых торговля сигаретами - основной бизнес. Для них решение Зеленского и Шмыгаля - это вопрос выживания. Или они смогут зарабатывать, продавая табачку, или пойдут махать лопатой на "Большой стройке" или полоть клубнику у пана. Накануне местных выборов вдвойне интересно наблюдать за руками власти. Теперь ход за президентом Зеленским! Кого на кануне местных выборов поддержит гарант - предпринимателей, которые есть активными избирателями? Или монополиста з русско-офшорными корнями?", - спрашивает Сергей Лямец.

По мнению эксперта, идея наделить компанию "Тедис" правами государственной монополии - противоречит Меморандуму правительства с табачниками, здравому смыслу и государственным интересам.

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