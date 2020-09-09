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  • В Оболонском районе обнаружили признаки подготовки избирательной "карусели"
09 сентября 2020, среда, 09:01 1764
Политика 2020-09-09T11:15:02+03:00
Українські Новини
В Оболонском районе обнаружили признаки подготовки избирательной "карусели"

В Оболонском районе обнаружили признаки подготовки избирательной "карусели"

Татьяна Зотова
Киев, Выборы, Костенко, Оболонский район, Фесик
Людмила Костенко. Фото: КГГА
Людмила Костенко. Фото: КГГА

О том, что вопрос возможного применения на местных выборах грязных технологий, не из разряда риторических, стало известно из сообщения, размещенного в телеграмм-канале депутата Киевсовета Людмилы Костенко.

Политик и общественный деятель выразила беспокойство по поводу подозрительной активности, которую жители района наблюдали уже несколько дней. А именно: к зданию Оболонской РДА подъезжали автобусы, заполненные представителями других районов и областей, прибывших в Киев исключительно с одной целью - сменить место голосования именно на Оболонский район.

Ранее оболонцы активно высказывали возмущение в социальных сетях по поводу неожиданного обнаружения в своих платежках "лишних" людей, якобы "случайно" прописанных в их квартирах.

"Это - инструмент нечестной кампании. И, к сожалению, наш район столкнулся с этим", - выразила озабоченность Людмила Костенко и обратилась с официальным обращением к главе Оболонской РГА Кириллу Фесику с требованием объяснить "…подозрительную активность, которая происходит двумя этажами ниже его офиса".

Обращение аналогичного содержания направлено также на имя Президента Украины. С той лишь разницей, что в нем столичный депутат выразила сомнение по поводу должностной компетентности главы Оболонской РДА ввиду полного отсутствия его адекватной реакции на вопиющее манипулирование институтом регистрации прямо под стенами вверенной ему в руководство госрайадминистрации.

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