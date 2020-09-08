Директор финмониторинга НБУ Береза может "сливать" Кауфману информацию о конкурентах, – Голобуцкий

Блогер, политолог Алексей Голобуцкий считает,что директор департамента финансового мониторинга Национального банка Украины (НБУ) Игорь Береза может быть причастен к "сливу" конфиденциальной информации о конкурентах одесскому бизнесмену, табачному монополисту Борису Кауфману.

Об этом Голобуцкий заявил на своей странице в социальной сети Facebook, ссылаясь на источники в НБУ.

"Передаются данные не всех клиентов, а конкретно тех, кто конкурирует с бизнесами Кауфмана. В 2018-м, как выяснилось, уже была разоблачена крупная афера по легализации Березой незаконных финансовых схем (то есть, по отмыванию денег) - но тогда дело замяли. Согласно определенным сведениям, с этим постарались российские олигархи, в частности, Михаил Фридман, который и лоббировал назначение Игоря Березы в Нацбанк. Говорят, что Береза все эти годы умело благодарит за такое доверие", - написал Голобуцкий.

Борис Кауфман - собственник крупнейшего дистрибьютора табачных изделий "Тедис". В 2016 году Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал компанию монополистом и обвинил в искусственном завышении цен на сигареты. "Тедис" выплатил в бюджет 300 млн гривен, однако позже подал иск на решение АМКУ. Так табачный олигарх пытается "содрать" с государства 300 млн гривен и отменить штраф в общей сумме 3,5 млрд гривен.

Береза в течение многих лет находится в сфере влияния олигарха и лоббирует его интересы. "И вот очередная грязная история и связь с Кауфманом. Хотя, скажем, с точки зрения налоговых деклараций И. Береза - кристально чист и беден, как монах. По крайней мере, во власти Зеленского к директору департамента финмониторинга НБУ никаких претензий нет - его работой и подработкой все довольны", - добавил Голобуцкий.

Игоря Березу называют "отцом" коррупционной схемы относительно легализации неофициальных доходов через банковскую систему. При том, что возглавляемый им департамент обязан с этими явлениями бороться. На должность Березу назначили в 2015 году. До того он являлся членом правления Ситибанка.

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