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  • 60% киевлян довольны деятельностью мэра города Виталия Кличко, - "Рейтинг"
08 сентября 2020, вторник, 15:30 739
Политика 2020-09-08T16:30:03+03:00
Українські Новини
60% киевлян довольны деятельностью мэра города Виталия Кличко, - "Рейтинг"

60% киевлян довольны деятельностью мэра города Виталия Кличко, - "Рейтинг"

Анна Рудык
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

60% киевлян довольны работой мэра Виталия Кличко и 59% считают, что ситуация в городе за время его пребывания на этом посту улучшилась. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в Киеве 31 августа - 1 сентября.

Социологи отмечают, что показатели удовлетворенности работой мэра столицы имеют положительную динамику.

"60% опрошенных довольны деятельностью городского председателя Виталия Кличко", - сообщает "Рейтинг".

Вместе с тем, отмечают социологи, 59% считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Виталия Кличко на посту мэра скорее улучшилась. 26% утверждают, что она не изменилась и только 13% увидели ухудшение.

Также две трети киевлян на отлично или хорошо оценили работу Виталия Кличко в сфере борьбы с пандемией коронавируса.

Рейтинг "УДАРа" вдвое больше партий, занявших второе и третье места.

"В рейтинге политических сил на выборах в городской совет лидирует партия "УДАР" за которую готовы отдать голоса 28,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Партию "Европейская солидарность" поддерживают 14,0% опрошенных, партию "Слуга народа" - 10,7%, - сообщает "Рейтинг".

"69% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в выборах мэра и городского совета в октябре 2020 года. Самый высокий уровень мобилизации - среди старейших опрошенных", - отмечает "Рейтинг".

Исследование проведено Социологической группой "Рейтинг" 31 августа - 1 сентября методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория: жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

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