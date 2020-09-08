Обманутым вкладчикам Аркады и SAGA Development поможет Кабмин, — СМИ

Межведомственная рабочая группа Кабинета министров разработает законопроекты о противодействии застройщикам-мошенникам.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает "Апостроф".



Как пишет телеграм-канал "КУ" со ссылкой на источники в МВД, причиной для разработки проектов стали обращения жертв неудачных инвестиций в лопнувшие проекты компаний "Укрбуд", "Аркада" и SAGA Development.



"Рабочая группа за два месяца должна разработать проекты законодательных актов, нормативных документов, которые сделают невозможным в будущем мошенничество. Нормировать и добавить дорожную карту к тем проблемным объектам, которые есть. По нашим оценкам в Украине более 100 000 пострадавших от мошенничества с деньгами инвесторов", - заявил Геращенко.

В 2019 главным действующим лицом на рынке столичной недвижимости была компания "Уркбуд", которая обанкротилась из-за действий менеджмента и бенефициара Максима Микитася. В 2020 тучи начали сгущаться над другими застройщиками – банком "Аркада" и связанными с ним строительными компаниями, а также как стало известно из расследования "Наші гроші", над компанией SAGA Development Андрея Ваврыша.

7 сентября суд арестовал президента АТ АКБ "Аркада" на 60 дней с альтернативой в виде залога в 21 млн гривен.

"Президента "Аркады" подозревают в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства ЖК "Эврика" и "Патриотика" на сумму 50 млн гривен", - писали СМИ.

Аналогичная информация начала появляться по поводу компании Андрея Ваврыша SAGA Development. Как пишет издание Delo.ua в материале "Новая "Элита-центр": 800 инвесторов ЖК "О2 резиденс" Ваврыша могут остаться без жилья", "скандальный застройщик и собственник компании Saga Development Андрей Ваврыш проходит обвиняемым по делу об обмане инвесторов двух жилищных комплексов — "Новый подол" и "О2 Residence".

"Инвесторы в сомнительные стройпроекты Ваврыша объединяются в группы по защите своих интересов, так как боятся повторения истории аналогичной "Элита центр", - пишут журналисты.

Решение суда об аресте земли под строящимися Ваврышем ЖК "является следствием уголовного производства ГБР, которое расследует причастность к аферам бывшего чиновника КГГА времен Януковича и собственника Saga Development Андрея Ваврыша", - делают вывод журналисты.

По информации "Дело", собственник компании SAGA Development Андрей Ваврыш "является звеном одной коррупционной цепи застройщиков-аферистов".

"В группу входят партнеров Ваврыша по бизнесу – это экс-глава ОПУ Андрей Богдан и министр культуры, собственник "Одесской киностудии" Александр Ткаченко. Поддержку Ваврышу оказывает близкий к Коломойскому депутат Александр Дубинский", - пишет СМИ.

Межведомственная рабочая группа была создана постановлением Кабмина от 12 августа 2020. Сопредседателями группы является первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Лозинский и заместитель МВД Антон Геращенко.

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