В ответ на засуху. Поможет ли украинским аграриям господдержка агрострахования, – СМИ

Эффективная государственная поддержка аграрного страхования могла бы стать механизмом поддержки украинского агропромышленного комплекса (АПК) в условиях коронакризиса и засухи. Действующая система является пока неудовлетворительной и ежегодно регрессирует. Сегодня агрострахования в Украине охватывает около 2% площадей основных сельскохозяйственных культур. Для сравнения - 86% площадей в США и 65% площадей в Канаде. Модель также успешно работает Испании, Китае, Турции и других странах.

Об этом сообщило интернет-издание Факты.

Низкий спрос на агрострахование в Украине связан с высокой стоимостью услуги, ограниченным выбором контрагентов, сложностью механизма страхования. В упомянутых странах производителям предоставляется широкий спектр страховых продуктов, который покрывает большинство погодных рисков, в частности, засухи. В Украине же страховые компании предлагают производителям защиту от ограниченного круга маловероятных рисков. Из-за этого уровень страховых выплат низкий - 4,2%.

Выращивание сельскохозяйственных культур связано с природными и экономическими рисками. Аграрное страхование является не единственным механизмом минимизации этих потерь. Например, в этом году из-за засухи в Украине погибли 385 тыс. га посевов. В Одесской области установлено 30,5% потерь озимых, сумма ущерба - свыше 2,5 млрд гривен.

Современное состояние развития аграрного страхования в Украине не соответствует его первоочередной задаче - быть эффективным механизмом управления рисками в аграрном секторе и обеспечивать стабильность производства и доходов сельскохозяйственных производителей.

В рамках реформированного агрострахования производители могли бы получать денежные средства в виде субсидий для оплаты части страхового платежа. Для этого необходимо создать законодательную базу, которая бы обеспечивала равный доступ страхователей и страховщиков к рынку АПК.

К слову, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики утвердил доработанный законопроект №3131-д о выводе украинской аграрной сферы из тени.

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