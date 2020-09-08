У Кличко готовят материальную помощь многодетным семьям и родителям-воспитателям

Ко Дню знаний 27 детских домов семейного типа, 30 приемных семей и 3 патронатные семьи получат от столичной власти дополнительную материальную помощь. Как сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, подписано соответствующее распоряжение № 1362.

Об этом сообщает официальный сайт КГГА.

"Это городская инициатива поддержки семейных форм воспитания, и аналогов в других городах Украины ей нет. На сегодняшний день в Киеве около 250 детей воспитываются в семейных формах воспитания или приближенных к ним, и город продолжает их пропагандировать. Выплаты ко Дню знаний уже стали традиционными и призваны популяризировать семейные формы воспитания. Такие выплаты происходят ежеквартально и существенно помогают поддерживать детские дома семейного типа, приемные семьи, патронатные семьи", - отметила Марина Хонда.

Согласно распоряжению, материальная помощь будет выплачена:

в размере 7000 грн

• патронатным воспитателям, которые воспитывают от 1 до 3 детей, оставленных без попечения родителей, детей-сирот и/или детей, лишенных родительской опеки;

• приемным родителям, воспитывающим от 1 до 3 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

в размере 14000 грн

• родителям-воспитателям, приемным родителям, воспитывающим от 4 до 6 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

в размере 19000 грн

• родителям-воспитателям, которые воспитывают 7 и более детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Выплаты происходят за счет средств городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" на счета держателей электронной карты "Муниципальная карта" Карточка киевлянина ".

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