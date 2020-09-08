Кто и как (НЕ)расследует уголовные дела на 258 миллиардов, - Лямец

"Клиентам сотни банков, ликвидированных во время "банкопада", будет интересна эта информация." Ею на портале politicus.com.ua поделился журналист Сергей Лямец.

Вниманию читателей он опубликовал две группы таблиц, обе за 2018 и 2020 год. На первой группе таблиц - какой орган ведет следствие по делам, открытым по заявлениям Фонда гарантирования вкладов. На второй - виды преступлений, по которым ведется следствие.

Обе группы таблиц должны ответить на вопрос: где деньги? Ведь расследование дел, которые открыты по заявлениям Фонда гарантирования, - это деньги для компенсаций обманутым клиентам банков.

"Начну с первой группы таблиц, которые есть в первоисточнике по этой ссылке.

В 2018 году общая сумма, на которую велись расследования, составляла 258 млрд грн. Для сравнения, общая сумма активов ликвидированных банков - примерно 400 млрд грн. То есть, расследуется пропажа по трем из пяти гривен, попавших в Фонд.

Но это лишь на первый взгляд. На самом деле, одно и то же расследование может предполагать подозрения по нескольким статьям одновременно.

В 2020 году сумма дел, по которым ведется следствие, немного упала - до 247 млрд грн. Важно, что скоро закончится 2020 год. Я уверен, что основная масса всех дел - те же самые. За два года следователи не продвинулись. Обвинения не сформированы, дела не переданы в суд.

И все это - следствие работы правоохранителей. Я не верю, что за два года нельзя закончить расследование хотя бы половины этих дел.

Следствие открыто по 53% заявлений, поданных Фондом гарантирования. По 26% - дела не открыты. А еще 19% обращений подвисли в воздухе - их судьба неизвестна, что само по себе странно. Это не много, не мало - 1103 обращения.

В рекордсменах - полиция. У нее подвисли 2626 дел на 283 миллиарда.

Вот еще две интересные таблицы. Они показывают, какие именно дела расследуют украинские правоохранители.

Из них видно, что за два последние года следователи перегруппировали дела. Что это значит?

21% - больше всего расследований ведется по фактам дробления депозитов до 200 тыс грн. Крупный вклад разделяли на несколько мелких и вписывали в реестр к возмещению. Дело в том, что даже если на депозите несколько миллионов, государство возмещает только 200 тыс грн.

Существует традиционное мнение, что бывшие владельцы банков переложат всю ответственность за банкротство и вывод денег на топ-менеджеров. Скорее всего, так и есть. Таких дел - лишь 14%. Зато в деньгах - это самая большая статья - 100 миллиардов гривен.

Но и экс-собственникам тоже придется несладко. Всего 5% дел тянут аж на 66 млрд грн! Эти дела касаются сознательного вывода денег из банков.

Перспективы этих расследований - туманные. Причин сразу несколько.

Первая - профессиональная неподготовленность следователей

Вторая - коррупция.

Повышать сумму возмещения до 600 000 - рано

То есть, по факту в Украине:

следствие не работает

суды не работают

система защиты прав кредитора не работает.

У нас стихийный анархизм, когда собственники банков могут выводить миллиарды, заемщики могут не платить миллионные кредиты - а к ответу привлекут в лучшем случае тех, кто не вернул кредит за стиральную машину. Крупные финансовые преступления - выше закона.

Ой, не спешили бы с 600 тысячами. Одного "Ощадбанка" или "Привата" будет достаточно, чтобы добить госбюджет. Сначала нужно навести порядок с выполнением закона в Украине.", - резюмировал свои размышления Сергей Лямец.

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