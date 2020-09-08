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08 сентября 2020, вторник, 09:36 312
Экономика 2020-09-08T10:30:02+03:00
Українські Новини
"Интерпайп" считает неправильным высокий по сравнению с европейскими странами уровень цен на электроэнергию

"Интерпайп" считает неправильным высокий по сравнению с европейскими странами уровень цен на электроэнергию

Александр Дмитриенко
Электроэнергия, Европа, Интерпайп, Интерпайп сталь
Электроэнергия. Фото: Українське Фото
Электроэнергия. Фото: Українське Фото

Трубно-колесный холдинг "Интерпайп" считает неправильным более высокий по сравнению с европейскими странами уровень цен на электроэнергию.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов.

По его словам, в связи с последними повышениями тарифов со стороны Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на компанию легли существенные дополнительные затраты.

"Все решения, которые принимаются с начала года по этой теме, приводят к системному повышению тарифа. Если во всем мире тариф за это время упал, можем, например, взять сравнение с нашими конкурентами, то в Украине – самая высокая цена в Европе на электроэнергию. И это абсолютно неправильно, многие страны стимулируют своих производителей, помогают им выжить в сложившейся тяжелой экономической ситуации", - отметил Морозов.

В то же время, по его словам, решения Кабинета Министров и НКРЭКУ приводят к увеличению себестоимости на электросталеплавильном заводе "Интерпайп сталь".

"Мы закрыли мартеновское производство на НТЗ, которое потребляло мазут и газ, но сегодня выгоднее было бы производить сталь на нем из-за более низкой себестоимости. Хотя электросталеплавильный способ производства стали является экологичным, именно поэтому нами был построен электросталеплавильный завод "Интерпайп Сталь". Это странно, во всем мире другая тенденция, только у нас такая уникальная страна, которая почему-то сделала тариф самым высоким в Европе", - отметил Морозов.

Как сообщали Українськi Новини, средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 31 августа увеличилась на 22,7%, или на 283,38 гривен/МВт-ч до 1 532,7 гривен/МВт-ч по сравнению с 24 августа.

В отчете Европейской комиссии говорится, что в январе-марте 2020 года цена электроэнергии в Украине была выше, чем в Европе.

Согласно ему, в 1-м квартале цена на электроэнергию в Украине (46,9 евро/МВт-ч) была на 12,6% выше, чем в Румынии (41 евро/МВт-ч), на 13,4% выше, чем в Польше (40,6 евро/МВт-ч) и на 12,8% выше, чем в Венгрии (40,9 евро/МВт-ч).

Также цена на электроэнергию в Украине была в 3,1 раза выше, чем в Норвегии (15,1 евро/МВт-ч), в 2,8 раза выше, чем в Швеции (16,7 евро/МВт-ч), а также на 37,3% выше, чем во Франции (29,4 евро/МВт-ч), на 43,5% выше, чем в Германии (26,5 евро/МВт-ч) и на 32,8% выше, чем в Австрии.

НКРЭКУ повысила тариф национальной энергетической компании "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 54,6%, или на 84,83 грн/МВт-ч, до 240,23 гривен/МВт-ч с августа.

Также в конце июля НКРЭКУ увеличила предельную цену в ночные часы на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке  на 28,1%, или на 269,82 гривен/МВт-ч до 1 228 гривен/МВт-ч.

"Интерпайп" является крупнейшим производителем труб и колес в Украине, контролируя Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Новомосковский трубный завод и Никопольский завод бесшовных труб "Нико Тьюб" (все - Днепропетровская область).

В октябре 2012 года "Интерпайп" ввел в эксплуатацию сталеплавильный комплекс "Интерпайп сталь".

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