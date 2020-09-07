Директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов: два из трех грузовых вагонов в Европе – с нашими

Пандемия коронавируса COVID-19 и обвал мировых цен на нефть – основные два фактора кризисного состояния трубной отрасли как в Украине, так и в мире. Именно эти факторы, а также защитные пошлины со стороны ЕС, США и других стран сильнее всего ударили по украинской промышленной компании "Интерпайп". По итогам 7 месяцев она сократила продажи труб на 24% до 275,2 тыс. тонн, но сохранила позитивную динамику реализации ж/д продукции, увеличив ее на 4,2% до 119,5 тыс. тонн. Сейчас ключевыми рынками для труб "Интерпайпа" по-прежнему остаются ЕС и страны Ближнего Востока и Северной Африки, на рынке ж/д продукции – ЕС и страны СНГ.

Директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов в блиц-интервью Українським Новинам рассказал об основных тенденциях на рынках трубной и колесной продукции, о загрузке производственных мощностей, о планах по выводу на рынок новых видов продукции и проблемных моментах на рынке лома.

- Денис Владимирович, как обстоит ситуация в компании с заболеваемостью коронавирусом? Какие меры предпринимаются для ее профилактики?

С начала введения карантина на предприятиях компании зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусом. Сегодня ключевая проблема – отпуска, поскольку многие сотрудники, возвратившись из отпуска, привозят с собой эту болезнь, причем зачастую они сами не знают, что они заболели. Поэтому мы ввели обязательное ПЦР-тестирование за счет компании при возвращении из отпуска, и до получения результата сотрудник уходит на самоизоляцию, а его пропуск блокируется.

Хочу отметить, что "Интерпайп" сознательно пошел на дополнительные затраты, дабы обеспечить беспрерывность производственного процесса. Ведь, если в составе бригады обнаружится хотя бы один заболевший, то всю бригаду придется отправлять на карантин, а выполнение производственной программы окажется под вопросом. В связи с этим мы продлили до конца карантина работу нашего корпоративного транспорта, который привозит и развозит по домам рабочих наших производственных активов.

- Какова текущая конъюнктура рынка труб стран ЕС, СНГ и на внутреннем рынке Украины?

Сейчас в Украине спрос на нарезные трубы (OCTG) обвалился, а на трубы, которые закупал НАК "Нефтегаз Украины", стремится к нулю. В Украине темпы и объемы бурения новых скважин снизились в 3-4 раза по сравнению с прошлым годом. Во-первых, это связано со снижением цен на газ в 1 полугодии 2020 года по сравнению с прошлым годом, а второй причиной является пандемия коронавируса. Наибольший вклад в снижение внесла госкомпания "Укргазвыдобування", которая очень сильно снизила объемы бурения новых скважин. Кроме того, упал и рынок линейных труб общего назначения на фоне снижения ВВП страны.

На рынке СНГ мы продолжаем поставлять трубную продукцию в Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан. Объемы и спрос сохранились на прежнем уровне, но у потребителей не хватает финансовых средств для оплаты. Мы установили кредитный лимит, в рамках которого осуществляем поставки. Пока нет оплаты, объем сверх лимита не отгружаем.

В то же время в Европе совершенно иная картина: многие предприятия существенно снизили объемы производства из-за остановки в период карантина. Таким образом, на европейском рынке образовалась некая ниша, куда можно было поставить больше продукции.

В итоге мы даже нарастили поставки европейским потребителям (в 1 полугодии на 5%), несмотря на наличие квоты. Как вы знаете, существует квота для "прочих стран" и, если квота твоей страны уже выбрана, то компания может использовать квоту для "прочих стран". В этом году сложилась уникальная ситуация, когда эту квоту использовали мало, благодаря чему у нас получилось поставить больше.

- В 2019 году "Интерпайп" подал в Европейский суд иск к Еврокомиссии, компания считает неправомерным установление размера антидемпинговой пошлины в 8,1% на свои бесшовные трубы и просит суд обязать Еврокомиссию ее снизить. Как проходит судебное разбирательство?

Сейчас мы ждем слушаний, которые, я надеюсь, состоятся в ближайшее время. Все необходимые документы мы подали. Ждем первое судебное заседание. Если мы выиграем суд, то имеет силу ретроспективность: нам должны вернуть все, что мы переплатим. Мы считаем, что наша позиция правильная, и с нами поступили очень несправедливо, полностью нарушив все возможные каноны ВТО.

- Какова ситуация на рынке труб США для компании с учетом введенных ограничений?

Сейчас ситуация плохая. Множество американских компаний, добывавших нефть и газ, обанкротились. Поэтому спрос на трубы сильно упал, цены пошли вниз, и на сегодня этот рынок ничтожно маленький, в разы меньше, чем он был в прошлом году. Ситуация усугубляется тем, что наша OCTG продукция облагается двойной пошлиной (суммарный размер - 32%), а с таким размером пошлины работать на рынке США практически не имеет смысла.

Более того, сейчас США объявили новое антидемпинговое расследование по линейным трубам. Мы уверены, что у нас нет демпинга. Мы уже вступили в работу: будем обсуждать, бороться, поскольку поставки данного вида труб составляли 40 тыс. т в год.

Сейчас на рынке США мы пока не видим перспектив и ожидаем, что до окончания президентских выборов в США большой активности на рынке не будет.

- Есть ли позитивные тенденции для компании на рынке труб?

"Интерпайп" начал наращивать отгрузки на Ближнем Востоке по сравнению с прошлым годом, и у нас есть большие победы на этом рынке. Мы сделали первые поставки компании ADCO (Абу-Даби, ОАЭ), это одна из крупнейших ближневосточных компаний по добыче нефти и газа. Мы давно туда стремились зайти, но у ADCO очень сложная преквалификация поставщиков, есть определенные ограничения, и тем не менее эта задача выполнена.

Кроме того, мы также поставляем трубную продукцию для Turkish Petroleum, крупнейшей нефтегазодобывающей компании Турции. Недавно в Турции открыли крупное месторождение газа в Черном море, надеюсь, в будущем мы сможем участвовать в тендерах по обеспечению этого месторождения.

Также на рынке Турции мы презентовали свои премиальные соединения UPJ-F. В сентябре на этот рынок будут поставлены безмуфтовые трубы UPJ-F – это очень важная продукция нашего премиального сегмента, поставки которого мы хотим наращивать во всем мире. Для нас дополнительный аргумент, что в Турции уже есть потребители, которые активно используют аналогичную продукцию.

В этом году мы также сделали первую поставку линейных труб для Qatar Petroleum, одной из крупнейших нефтедобывающей компании Катара.

Мы стараемся наращивать свое присутствие на рынке стран Ближнего Востока, на этом рынке очень большая конкуренция с китайскими поставщиками, но у нас лучше качество, лучше сроки производства.

- Какова ситуация для компании на рынках колесной продукции?

Объем экспортных поставок колес не уменьшился. Мы завершаем инвестпроект в колесопрокатном цехе, который позволит увеличить производственные мощности и производить колеса для пассажирских вагонов. Наша цель –нарастить объемы поставок на европейском рынке.

На рынке стран СНГ пандемия коронавируса повлияла на объемы перевозок, в связи с этим снизился спрос на ремонт вагонов, а в результате и на колеса. Такая же ситуация и в Украине. Спрос в колесном сегменте вагоностроения также снизился. "Интерпайп" поставляет колеса в Узбекистан, Грузию, Прибалтику, продолжаем сотрудничество с белорусским "Белазом". При этом мы снизили поставки колес в Россию, так как с июня возобновлено действие 34,22%-ной пошлины, что ощутимо снизило доходность продаж.

- Какие новые проекты реализуются в компании или планируются к реализации в ближайшее время?

Один из ключевых проектов по колесному цеху – финишная линия, которая позволит нам нарастить производство колес для пассажирского сегмента. У нас будет новый продукт, который мы ранее не делали. Мы являемся лидером в грузовом сегменте, примерно 60% грузовых вагонов в Европе оснащены колесами "Интерпайпа", то есть два из трех грузовых вагонов в Европе – с нашими колесами. Сегодня наша задача прийти в пассажирский сегмент, где у нас было 2%. Мы приобрели оборудование, которое позволяет делать колеса для пассажирского сегмента, и на сегодня мы готовы эту линию запускать. Инвестиции в проект составили 15 млн долларов.

Также мы сейчас начали проект, связанный с увеличением производства колесных пар, мы хотим построить дополнительный цех, который будет их производить. Если в Украине или в России колесную пару собирают на месте, то в Европе и Америке покупают не колеса, а колесные пары. Мы хотим увеличить производство этого продукта.

В трубном направлении сегодня мы завершаем базовые проекты, связанные со снижением затрат, с энергообеспечением, в ближайшей перспективе мы рассматриваем возможность строительства нового термоотдела на "Интерпайп Нико Тьюб".

- Какова загрузка производственных мощностей, в том числе совместного предприятия "Интерпайпа" и французской Vallourec?

Совместное предприятие с Vallourec загружено лишь наполовину. Квота ограничивает наши возможности по поставкам. По колесам у нас загрузка на уровне 60%, трубное производство загружено наполовину, завод "Интерпайп сталь" - где-то на 60%.

- Какие дополнительные затраты легли на компанию в связи с последними повышениями тарифов со стороны НКРЭКУ?

Это существенные затраты. Все решения, которые принимаются с начала года по этой теме, приводят к системному повышению тарифа. Если во всем мире тариф за это время упал, можем, например, взять сравнение с нашими конкурентами, то в Украине – самая высокая цена в Европе на электроэнергию. И это абсолютно неправильно, многие страны стимулируют своих производителей, помогают им выжить в сложившейся тяжелой экономической ситуации. В то же время решения Кабмина и НКРЭКУ приводят к увеличению себестоимости на нашем электросталеплавильном заводе.

Мы закрыли мартеновское производство на НТЗ, которое потребляло мазут и газ, но сегодня выгоднее было бы производить сталь на нем из-за более низкой себестоимости. Хотя электросталеплавильный способ производства стали является экологичным, именно поэтому нами был построен электросталеплавильный завод "Интерпайп Сталь". Это странно, во всем мире другая тенденция, только у нас такая уникальная страна, которая почему-то сделала тариф самым высоким в Европе.

- Как обстоит ситуация с ломозаготовкой? Насколько компания обеспечена металлоломом, в том числе благодаря собственной сети ломозаготовки?

Ломосбор в Украине очень сильно снизился из-за эпидемии коронавируса. При этом упали и объемы производства стали. Безусловно, определенный дефицит лома существует, но при этом мы как-то справляемся, потери из-за отсутствия лома минимальны. Собственная ломозаготовительная сеть дает порядка 20% от общего объема потребляемого металлолома.

- Какие проблемные моменты остаются на рынке ломозаготовки?

Мы считаем, что при продаже лома госпредприятиями, например, "Укрзализныцей", "Укргазвыдобування", "Укроборонпромом", будет правильно, если его напрямую будут покупать потребители лома, а не посредники.

Также сегодня все еще работает "теневой рынок", он не позволяет крупным компаниям, таким как наша, пойти на низовой уровень заготовки с целью увеличения ломосбора. Эту нишу занимают посредники, которые используют в своей работе "серые схемы".

Кроме того, сокращается количество лома первичной генерации, в связи с падением производства в машиностроении. При этом стало больше "мусорного", вторичного лома, который плохого качества и содержит много примесей.

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