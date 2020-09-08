Дмитрий Розенфельд: Каким образом отработка нанесения ядерного удара США по РФ с нашей территории увеличивает

Свою точку зрения на недавние маневры в украинском небе американских стратегических бомбардировщиков В-52 высказал один из ведущих украинских маркетологов и бизнес-тренеров Дмитрий Розенфельд. Соответствующую заметку он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

"В-52.

А у меня есть три простых вопроса:

А есть какая-то процедура - кто и как процессуально даёт разрешение на пролёт американских ядерных бомбардировщиков над территорией Украины?

Это кто-то единолично решает?

Это Трамп присылает Зеленскому смску, типа:

- hey, bro, ты не против - мы тут полетает над вашей территорией на самолётах с ядерными оружием подразнить рашку?

Или американский посол пишет какой-то запрос нашему министру обороны?

Или нас просто никто не спросил?, - что вероятнее всего.

Этот вопрос точно не надо было проголосовать в Раде?

Российские истребители сопровождали эти В-52. Теперь у меня вопрос - если бы эти истребители шваркнули по этим бомбардировщикам, то у нас бы в небе над Украиной была ядерная война? Это всех точно устраивает? Каким образом отработка нанесения одним чужим государством ядерного удара по другому чужому государству с НАШЕЙ территории увеличивает НАШУ безопасность?

Зачем это им - я понимаю. Я не понимаю - зачем это нам?

Извините, что спросил...", - резюмировал свой пост в Facebook Дмитрий Розенфельд.

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