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07 сентября 2020, понедельник, 20:09 966
Общество 2020-09-07T20:09:35+03:00
Українські Новини
Ярославский станет генеральным инвестором и координатором украинской Кремниевой Долины в Харькове

Ярославский станет генеральным инвестором и координатором украинской Кремниевой Долины в Харькове

Кира Молчанова
Александр Ярославский, компьютерное програмирование, Кремниевая долина, IT-бизнес
Александр Ярославский. Фото: пресс-служба
Александр Ярославский. Фото: пресс-служба

Харьков молниеносно отреагировал на инициативу президента Украины Владимира Зеленского по созданию в городе украинской Кремниевой Долины. Городской совет издал распоряжение № 173 от 07.09.2020 г. о начале работы над соответствующим проектом "развитой информационно-технической и технологической местности "Украинская Кремниевая Долина".

Об этом сообщает информационный ресурс STATUS QUO.

Соответствующая инициатива Президента Украины Владимира Зеленского вчера была озвучена на его официальной странице в соцсети Facebook.

Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача - сделать регион еще и столицей оборонпрома, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной, - написал Президент.

Генеральным инвестором и координатором создания в Харькове украинской Кремниевой Долины станет Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH. Проект будет реализован на базе бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ". Александр Ярославский уже успешно выступал в роли генерального инвестора и координатора важного для региона мегапроекта - подготовки Харькова к Евро-2012. Тогда он вложил более $300 млн. в строительство в городе нового стадиона, аэропорта, первого luxury-отеля под штаб-квартиру УЕФА, прочих необходимых инфраструктурных объектов. Его деятельность получила высокую оценку УЕФА, а Харьковский национальный университет городского хозяйства удостоил его звания Почетного доктора. Общая сумма инвестиций Ярославского в экономику Харькова и Харьковщины превысила $1 млрд. Еще порядка $1 млрд. планируется вложить в развитие "Экополиса ХТЗ" к 2033 году.

Для работы над проектом создания украинской Кремниевой Долины при горсовете создается рабочая группа, а сам проект будет осуществляться как часть Стратегии развития Харькова до 2030 года, в которой уже закреплен приоритетный для города статус "Экополиса ХТЗ". В состав группы вошли представители местной власти, корпорации DCH, ведущих технологических вузов и научно-исследовательских организаций региона.

Напомним, что около 14 % всех IT-специалистов Украины базируются в Харькове. Город традиционно считается интеллектуальной столицей Украины: здесь ежегодно выпускают из порядка 30 тыс. студентов, Харьковский национальный университет им. Каразина занимает самое высокое место в международных рейтингах среди украинских вузов.

Кремниевая долина - часть американского штата Калифорния неподалеку от Сан-Франциско. Известна как мировой центр научно-технического потенциала и технологическое "сердце" США в области разработок и производства компьютерной техники, ее комплектующих и компонентов, особенно микропроцессоров и программного обеспечения, устройств и технологических решений для мобильной связи, биотехнологий, а также один из мировых центров венчурного инвестирования.

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