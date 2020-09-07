Кличко пообещал обнародовать список депутатов Киевсовета, которые не проголосуют за выделение средств транспортникам

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал обнародовать список депутатов Киевского городского совета, которые не проголосуют за выделение средств транспортникам.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

По его словам, на прошлом заседании Киевсовет снова не принял решения о дополнительном финансировании коммунальных предприятий-перевозчиков - для выплаты заработных плат работникам метрополитена и "Киевпасстранса". Поэтому работники транспортной сферы рискуют остаться без зарплат, из-за потери доходов предприятий при суровых карантинных ограничениях. Когда метро временно работало, а наземный транспорт перевозил пассажиров в спецрежиме.

"Чтобы обеспечить стабильную работу метрополитена и своевременную выплату зарплат, объемы бюджетных ассигнований предприятию нужно увеличить на 162 млн гривен. А в "Киевпастрансе" задолженность по выплате зарплаты уже составила более 77 млн ​​гривен", - подчеркнул Кличко.

По его словам, профсоюзы, неоднократно обращались в Киевсовет обеспечить работу транспортной сферы и предоставления услуг по перевозке киевлян, требуют обнародовать фамилии всех депутатов, которые не голосовали за такое решение.

"Ибо кого-то "случайно" не было в зале. Кто-то не "доехал", а кто-то - проигнорировал голосование. Большинство же из нынешних депутатов снова идут на выборы. И снова будут рассказывать киевлянам, как будут защищать их интересы и развитие столицы. Поэтому, если на заседании на этой неделе мы не примем решение о финансовой поддержке предприятий-перевозчиков, - будет опубликован весь список - кто и как из депутатов голосовал. И потом пусть объясняют людям свои политические мотивы!" - отметил Виталий Кличко.

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