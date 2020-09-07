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07 сентября 2020, понедельник, 13:39 566
Политика 2020-09-07T14:15:02+03:00
Українські Новини
Киевлянам холод не страшен, город готов к зиме, – Кличко

Киевлянам холод не страшен, город готов к зиме, – Кличко

Татьяна Зотова
Виталий Кличко, Отопительный сезон, Киевтеплоэнерго, мэр Киева
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichkо.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichkо.org

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица на финальной стадии подготовки к следующему отопительному сезону.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

"Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" осуществляет масштабную реконструкцию на запланированных участках теплосетей. В этом году мы вообще заменим более 100 км аварийных труб на наиболее проблемных участках во всех районах города. Также устранили 6,5 тыс. повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний", - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что качественное проведение гидравлических испытаний летом помогает избежать аварийных ситуаций зимой, когда тепло уже запущено.

"Напомню, испытания этого года начали почти на месяц позже. В мае, а не в апреле, как обычно. - Из-за карантина, когда многие киевляне находились дома. Поэтому работы начали позже и осуществляли более интенсивно, чтобы успеть подготовить теплотрассы до начала отопительного сезона и устранить все повреждения", - сообщил мэр столицы.

"Киевтеплоэнерго" также подготовило к зиме все столичные станции теплоснабжения и котельные. Там провели необходимые ремонты.

"К зиме готовятся все предприятия и службы и качество работ мы контролируем. В городе работает жилищно-коммунальная инспекция, будет обследовать состояние домов и систем теплоснабжения. И ответственность за надлежащую подготовку понесет каждый - от главы района до руководителя ЖЭКа", - отметил Виталий Кличко.

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