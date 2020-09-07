Киянам холод не страшний, місто готове до зими, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця на фінальній стадії підготовки до наступного опалювального сезону.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

"Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" здійснює масштабну реконструкцію на запланованих ділянках тепломереж. Цього року ми загалом замінимо понад 100 км аварійних труб на найбільш проблемних ділянках у всіх районах міста. Також усунули 6,5 тис. пошкоджень на тепломережах та пошкоджень, що виникли в результаті гідравлічних випробувань", – сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що якісне проведення гідравлічних випробувань влітку допомагає уникнути аварійних ситуацій взимку, коли тепло вже запущене.

"Нагадаю, випробування цього року розпочали майже на місяць пізніше. В травні, а не в квітні, як зазвичай. – Через карантин, коли багато киян перебували вдома. Тому роботи розпочали пізніше і здійснювали більш інтенсивно, щоб встигнути підготувати теплотраси до початку опалювального сезону та усунути всі пошкодження", – повідомив мер столиці.

"Київтеплоенерго" також підготувало до зими всі столичні станції теплопостачання і котельні. Там здійснили необхідні ремонти.

"До зими готуються всі підприємства та служби і якість робіт ми контролюємо. У місті працює житлово-комунальна інспекція, що буде обстежувати стан будинків та систем теплопостачання. І відповідальність за належну підготовку нестиме кожен – від голови району до керівника жеку", – наголосив Віталій Кличко.

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