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  • Украинская ассоциация женских исследований в искусстве и Институт проблем современного искусства представляют Всеукраинский арт-фестиваль современного женского искусства
07 сентября 2020, понедельник, 14:01 345 Пресс-релиз
Афиша 2020-09-07T14:30:03+03:00
Українські Новини
Украинская ассоциация женских исследований в искусстве и Институт проблем современного искусства представляют

Украинская ассоциация женских исследований в искусстве и Институт проблем современного искусства представляют Всеукраинский арт-фестиваль современного женского искусства

Петр Стуженко
Живопись, Фестиваль, Акимова, Исскуство, Артфест
Ukrainian Contemporary Women's Art Fest Фото:gloss.ua
Ukrainian Contemporary Women's Art Fest Фото:gloss.ua

Украинская ассоциация женских исследований в искусстве (UAFRA) и Институт проблем современного искусства с 8 до 21 сентября представят третий Всеукраинский арт-фестиваль современного женского искусства (Ukrainian Contemporary Women's Art Fest 2020) Сенсор. Об этом говорится в сообщении оргкомитета мероприятия.

Артфест представляет произведения современных художниц в широком разнообразии. В Артфесте принимают участие более 40 художниц из Украины, а также из Германии, Нидерландов и Израиля. Они предлагают зрителям живопись, инсталляции, скульптуру, анимацию, видео-арт, полные эмоциональной визуализации важных проблем современной жизни.

Участницы Третьего Всеукраинского Артфесту современного женского искусства: Irena Tone, Vera DG, Абрамова Марианна, Адкозалова Виктория, Акимова Ирина, Анаель, Берне Анастасия, Бирдина Наталья, Битаев Анна, Бондаренко Божена, Василенко Таня, Ворона Ирина, Ганди Марина, Гельман Марико, Гончар Анжелика, Громенко Марина, Гросул Элина, Давыденко Людмила, Диденко Анастасия, Заремба Ольга, Картавцева Оксана, Корина Толедо, Кучерук Елена, Лымарь Татьяна, Луговская Анна, Малоног Алика, Мельникова Ольга, Нейдорф Екатерина, Пахольчук Александра, Плаун Валентина, Прозрачная Анастасия, Проценко Анастасия, Пятакова Екатерина, Савка Звезда, стрижка Наталья, Татьяна Ан, Ткаченко Олеся, Трубникова-Омельченко Нелли, Хмель Кристина, Худолiй Анастасия, Чепелик Оксана, Чередниченко Вероника, Шадрина Екатерина, Якименко Любовь.

Куратором проекта выступает Ирина Акимова.

Артфест пройдет в Институте проблем современного искусства (г.. Киев, ул. Евгения Коновальца, 22 Д). Открытие 8 сентября 2020 в 18.00.

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