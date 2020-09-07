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  • 10.09.20 11:00 Пресс-брифинг: "Платежное и банкоматное мошенничество в Украине в первой половине 2020 года. Презентация онлайн-игры "Преодолей мошенника!""
07 сентября 2020, понедельник, 10:43 21
Пресс-центр 2020-09-07T11:15:02+03:00
Українські Новини
10.09.20 11:00 Пресс-брифинг: "Платежное и банкоматное мошенничество в Украине в первой половине 2020 года. Пр

10.09.20 11:00 Пресс-брифинг: "Платежное и банкоматное мошенничество в Украине в первой половине 2020 года. Презентация онлайн-игры "Преодолей мошенника!""

Алина Заика

10 сентября 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" (Киев, ул. Еспланадна, 20) состоится пресс-брифинг на тему кибермошенничества с платежными инструментами в Украине.

Организаторы: Украинская межбанковская Ассоциация членов платежных систем "ЕМА" при поддержке Агентства США по международному развитию в рамках гранта, предоставленного проектом USAID "Трансформация финансового сектора".

Вопросы для обсуждения:

  • статистика и тенденции платежного мошенничества и преступлений в банкоматах, Интернете и с использованием методов социальной инженерии в Украине в 1-й половине 2020 года;
  • сотрудничество Проекта USAID "Трансформация финансового сектора" и Ассоциации "ЕМА" для противодействия кибермошенничеству;
  • запуск антимошеннической онлайн-игры "Преодолей мошенника!". Роль НБУ, компаний OLX и Interkassa во внедрении проекта;
  • финансовая грамотность граждан как важная предпосылка противодействия кибермошенничеству и защиты личных средств;
  • демонстрация образцов мошеннического оборудования, изъятого из банкоматов.

Спикеры:

  • Юлия Витка, заместитель руководителя проекта USAID "Трансформация финансового сектора";
  • Владислав Дикий, заместитель начальника Управления розничных платежей Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины;
  • Леся Войтицкая, начальник Управления по связям с общественностью и финансовой осведомленности Департамента коммуникаций Национального банка Украины;
  • Виктор Нобиуз, руководитель отдела бизнес-аналитики компании "OLX Украины";
  • Игорь Фисун, основатель компании Interkassa;
  • Александр Карпов, директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем "ЕМА";
  • Олеся Данильченко, заместитель директора Ассоциации "ЕМА", руководитель Форума безопасности расчетов и Кредитов (ФБР и К), член консультационного совета по финансовым сервисам EC3 Europol;
  • Раиса Федоровская, руководитель EMA Academy Ассоциации "ЕМА".

Начало регистрации на пресс-брифинг в 10:45.

Аккредитация обязательна. Для аккредитации перейдите, пожалуйста, по ссылке и заполните форму регистрации:

https://www.ema.com.ua/business/meetings/

Для получения дополнительной информации обращайтесь к Ирине Петровой: ipo@ema.com.ua или (095) 406 33 69

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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