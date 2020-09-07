Теперь без ПСО: как частным поставщикам газа прийдется бороться за каждого покупателя, - "Газкомтрейд"

Постановление правительства о возложении специальных обязанностей (ПСО) на поставщиков природного газа было приостановлено с 1 августа 2020 года. Мнения на рынке насчет такого решения разделились: многие представители нефтегазового сектора назвали это событие "отменой газового крепостничества" и "открытием газового рынка", некоторые же - выступают активно против из-за чрезмерной монополизации, которая может развиться в будущем.

Де-юре закон "О рынке природного газа" действует в Украине еще с 2015 года и потребители с тех пор не ограничены в праве выбирать поставщика газа. Де-факто, на рынке не находились многие желающие поставлять газ населению.

Но, все же стоит отметить, что отмена ПСО с 1 августа 2020 стала "половинчатым" решением: государство отменило обязанность "Нафтогаза Украины" продавать ресурс поставщикам, но оставила за ним обязательства обеспечивать бытовых потребителей голубым топливом. В Министерстве энергетики наконец-то решили исправить эту коллизию.

"Отмена правительством ПСО - это возможность для потребителя выбрать лучшие, в первую очередь для себя, условия на рынке. Что, безусловно, будет порождать конкуренцию среди частных поставщиков природного газа, которые в свою очередь будут вынуждены совершенствовать качество обслуживания клиентов, делать уступки в ценовой политике и сроках расчета, ведь теперь им прийдется бороться за каждого покупателя. Справедливо было бы предоставить как населению, так и частным трейдерам доступ к покупкам газа украинской добычи. Осуществит это возможно, например, через продажу на Украинской Энергетической Бирже или площадке Prozorro. Такой подход уравнял бы условия частных поставщиков природного газа и государственного монополиста НАК "Нафтогаз Украины", - комментируют ситуацию эксперты "Газкомтрейд".

И если до 1 августа поставщики могли использовать для нужд населения газ, который добывают государственные компании, то теперь "Нафтогаз Украины" оставляет контроль над почти всем отечественным ресурсом за собой. На многочисленные призывы участников рынка выставить природный газ украинской добычи на биржу для честных торгов ответ не получен до сих пор.

Открывая рынок газа таким половинчатый образом, государство, вместо создания конкуренции, создает существенные преференции для одной компании-монополиста, что противоречит европейским Энергетическим правилам, а те поставщики, которые на протяжении многих лет стабильно обеспечивали граждан ресурсом, будут вынуждены уйти с рынка.

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