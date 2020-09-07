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07 сентября 2020, понедельник, 08:00 113
Экономика 2020-09-07T08:00:01+03:00
Українські Новини
РГК не работает на рынке поставок газа

РГК не работает на рынке поставок газа

Александр Дмитриенко

Региональная Газовая Компания не работает на рынке поставок газа.

Об этом говорится в сообщении компании.

"В официальном релизе НАК «Нафтогаз Украины» допустила досадную ошибку, заявив, что Региональная Газовая Компания имеет отношение к расчетам за поставки газа. Подчеркиваем, РГК никогда не имела каких-либо газовых контрактов с «Нафтогазом» и не работает на рынке поставок газа", - говорится в нем.

РГК не предоставляла прав на пользование своим брендом никому из поставщиков газа.

"Поэтому советуем государственном газовому монополисту исправить фактические ошибки в своем релизе и осуществить все необходимые действия для предотвращения распространения недостоверной информации. Это не первый случай, когда недобросовестные участники рынка пытаются использовать бренд РГК в грязной кампании по захвату и монополизации рынка газа. Мы никогда не прибегали к подобным действиям и рекомендуем всем не нарушать правила честной и открытой конкуренции. Подчеркиваем, что РГК работает на рынке распределения газа, создает и внедряет современные сервисы для клиентов", - говорится в сообщении.

Региональная Газовая Компания - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направлены на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн. потребителей газа.

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