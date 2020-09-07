"Интерпайп" участвует в расследовании США в отношении импорта бесшовных труб и уверен в отсутствии демпинга

Трубно-колесный холдинг "Интерпайп" принимает участие в расследовании Комиссии по международной торговле США (U.S. International Trade Commission) в отношении импорта бесшовных линейных труб из Украины и уверен в отсутствии демпинга при их поставке компанией на рынок США.

Об этом в интервью Українським Новинам сказал директор по экономике и финансам «Интерпайпа» Денис Морозов.

«Сейчас США объявили новое антидемпинговое расследование по линейным трубам. Мы уверены, что у нас нет демпинга. Мы уже вступили в работу: будем обсуждать, бороться, поскольку поставки данного вида труб составляли 40 тыс. тонн в год», - сказал он

Морозов добавил, что сейчас на рынке США компания пока не видит перспектив, при этом он ожидает, что до окончания президентских выборов в США большой активности на рынке не будет.

«Сейчас ситуация плохая (на рынке США). Множество американских компаний, добывавших нефть и газ, обанкротились. Поэтому спрос на трубы сильно упал, цены пошли вниз, и на сегодня этот рынок ничтожно маленький, в разы меньше, чем он был в прошлом году. Ситуация усугубляется тем, что наша OCTG продукция облагается двойной пошлиной (суммарный размер - 32%), а с таким размером пошлины работать на рынке США практически не имеет смысла», - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Комиссия по международной торговле США начала предварительное антидемпинговое и компенсационное расследование в отношении импорта стандартных бесшовных труб из углеродистой и легированной стали, линейных и напорных труб из Украины, России, Чехии и Кореи.

Также в июля США продлили антидемпинговую пошлину 7,47% на импорт нефтегазовых труб (OCTG) из Украины на 5 лет.

В январе-июле компания сократила продажи труб на 24% до 275,2 тыс. тонн и увеличила продажи железнодорожной продукции 4,2% до 119,5 тыс. тонн.

В 1-м квартале 2020 года по сравнению с 1-м кварталом 2019 года "Интерпайп" увеличил показатель EBITDA на 26% до 86 млн долларов, сократив выручку на 8% до 251 млн долларов.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом "Интерпайп" сократил продажи продукции на 7% до 798 тыс. тонн.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом "Интерпайп" увеличил показатель EBITDA на 64% до 259 млн долларов, увеличив выручку на 4% до 1 112 млн долларов.

"Интерпайп" является крупнейшим производителем труб и колес в Украине, контролируя Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Новомосковский трубный завод и Никопольский завод бесшовных труб "Нико Тьюб" (все - Днепропетровская область).

В октябре 2012 года "Интерпайп" ввел в эксплуатацию сталеплавильный комплекс "Интерпайп сталь".

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