В 2019 "Интерпайп" Пинчука увеличил выручку на 4% до $1,1 млрд

В 2019 году по сравнению с 2018 годом трубно-колесный холдинг "Интерпайп" увеличил показатель EBITDA на 64% до 259 млн долларов, увеличив выручку на 4% до 1 112 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Рост выручки обусловлен ростом продаж железнодорожной продукции.

В частности выручка от продаж ж/д продукции выросла на 49% до 425 млн долларов, благодаря высокому спросу на рынках СНГ и ЕС.

В то же время выручка от продаж труб снизилась на 13% до 658 млн долларов главным образом из-за падения объемов продаж труб нефтегазового сортамента (OCTG) на 28%.

Рост EBITDA также обусловлен позитивными результатами ж/д дивизиона.

EBITDA железнодорожного дивизиона увеличилась почти в 4 раза, а его доля в общем показателе EBITDA за 2019 год достигла 77%.

В то же время EBITDA трубного дивизиона сократилась на 47%, а его доля в общем показателе EBITDA составила всего 21% (по сравнению с 66% в 2018 году).

По состоянию на 31 декабря 2019 года баланс денежных средств составил 256 млн долларов (+95% по сравнению с 31 декабря 2018 года), благодаря устойчивому операционному денежному потоку в дивизионе железнодорожной продукции (особенно в 4 квартале 2019 года).

В сообщении отмечается, что завершив реструктуризацию задолженности в октябре 2019 года и погасив долг в 4-м квартале 2019 года, компания сократила свой валовой долг до 338 млн долларов и чистый долг до 82 млн долларов.

За 2019 год капитальные инвестиции компании увеличились на 37% до 60 млн долларов.

"В 2019 году "Интерпайп" продемонстрировал наилучшие результаты за последние годы, увеличив показатель EBITDA на 64% и сформировав на начало 2020 года надежный баланс денежных средств в размере 256 млн долларов. Завершение реструктуризации долговых обязательств позволило компании начать реализацию стратегической инвестиционной программы, сфокусированной на развитии премиальных продуктов для нефтегазовой и железнодорожной отрасли", - - сказал гендиректор "Интерпайпа" Фади Храйбе.

По его словам, после прохождения пика долговых выплат в 4 квартале 2019 года "Интерпайп" дополнительно погасил 121 млн долларов в 1 квартале 2020 года, достигнув беспрецедентно низкого уровня чистого долга и чистого левереджа для украинской компании.

Он отметил, что все эти факторы позволяют компании быть уверенной в своей устойчивости и гибкости в трудный период пандемии COVID-19 и обвала цен на нефть.

"Компания продолжает производить и поставлять продукцию по всему миру. Негативные последствия вспышки COVID-19 еще не отразились на объемах производства и продаж компании в 1-м квартале 2020 года, однако мы уже видим продолжающийся спад на ключевых трубных рынках, связанный с резким падением цен на нефть. На объемы продаж ж/д колес также может оказать негативное влияние карантин, введенный во многих странах мира, а также приостановка работы машиностроительных заводов", - отметил Храйбе.

По его словам, предвидя влияние глобальных вызовов, компания начала внедрение программы оптимизации затрат, которая включает в себя: перенос принятия решения по новым проектам развития на период после карантина, заморозку переменной части вознаграждения менеджмента и подготовку к сокращению персонала в случае реализации худшего сценария.

Интерпайп принадлежит олигарху Виктору Пинчуку - зятю президента Украины Леонида Кучмы (1994-2004гг). Пинчук также владеет банком "КредитДнепр", телеканалами "Новый", СТБ, ICTV и другими бинесами.

Как сообщали Українськi Новини,"Интерпайп" допускает снижение производства на 30-50% во 2-3 кварталах.

в 2019 году по сравнению с 2018 годом "Интерпайп" сократил продажи продукции на 7% до 798 тыс. тонн.

При этом доля экспорта в структуре реализации составила 76%, тогда как доля рынка Украины уменьшилась с 28% до 24%.

Продажи трубной продукции снизились на 11% в сравнении с 2018 годом и составили 595 тыс. тонн, продажи железнодорожной продукции - колес, бандажей, осей и колесных пар увеличились на 8% до 203 тыс. тонн.

"Интерпайп" является крупнейшим производителем труб и колес в Украине, контролируя Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Новомосковский трубный завод и Никопольский завод бесшовных труб "Нико Тьюб" (все - Днепропетровская область).

В октябре 2012 года "Интерпайп" ввел в эксплуатацию сталеплавильный комплекс "Интерпайп сталь".