Производственные мощности "Интерпайпа" загружены на 50-60%, - директор по экономике и финансам Морозов

Производственные мощности трубно-колесного холдинга "Интерпайп" в настоящее время загружены на 50-60%.

Об этом в интервью Українським Новинам сказал директор по экономике и финансам «Интерпайпа» Денис Морозов.

«Совместное предприятие с Vallourec загружено лишь наполовину. Квота ограничивает наши возможности по поставкам. По колесам у нас загрузка на уровне 60%, трубное производство загружено наполовину, завод «Интерпайп сталь» - где-то на 60%», - сказал он.

Морозов отметил падение спроса на трубы на внутреннем рынке, при этом, по его словам, компании удалось нарастить поставки труб европейским потребителям в 1 полугодии на 5%, несмотря на наличие квоты.

«В Европе многие предприятия существенно снизили объемы производства из-за остановки в период карантина. Таким образом, на европейском рынке образовалась некая ниша, куда можно было поставить больше продукции. В итоге мы даже нарастили поставки европейским потребителям, несмотря на наличие квоты. Как вы знаете, существует квота для «прочих стран» и, если квота твоей страны уже выбрана, то компания может использовать квоту для «прочих стран». В этому году сложилась уникальная ситуация, когда эту квоту использовали мало, благодаря чему у нас получилось поставить больше», - отметил он.

По словам Морозова, на рынке стран СНГ компания продолжает поставлять трубную продукцию в Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан.

«Объемы и спрос сохранились на прежнем уровне, но у потребителей не хватает финансовых средств для оплаты. Мы установили кредитный лимит, в рамках которого осуществляем поставки. Пока нет оплаты, объем сверх лимита не отгружаем», - сказал он.

Также, по словам Морозова, компания начала наращивать отгрузки труб на Ближнем Востоке по сравнению с прошлым годом, при этом негативная конъюнктура сложилась на рынке США.

По его словам, в текущем году объем экспортных поставок колес не уменьшился, при этом на рынке стран СНГ и на внутреннем рынке пандемия коронавируса повлияла на объемы перевозок, в связи с этим снизился спрос на ремонт вагонов, а в результате и на колеса.

Как сообщали Українськi Новини, в январе-июле компания сократила продажи труб на 24% до 275,2 тыс. тонн и увеличила продажи железнодорожной продукции 4,2% до 119,5 тыс. тонн.

В 1-м квартале 2020 года по сравнению с 1-м кварталом 2019 года "Интерпайп" увеличил показатель EBITDA на 26% до 86 млн долларов, сократив выручку на 8% до 251 млн долларов.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом "Интерпайп" сократил продажи продукции на 7% до 798 тыс. тонн.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом "Интерпайп" увеличил показатель EBITDA на 64% до 259 млн долларов, увеличив выручку на 4% до 1 112 млн долларов.

"Интерпайп" является крупнейшим производителем труб и колес в Украине, контролируя Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Новомосковский трубный завод и Никопольский завод бесшовных труб "Нико Тьюб" (все - Днепропетровская область).

В октябре 2012 года "Интерпайп" ввел в эксплуатацию сталеплавильный комплекс "Интерпайп сталь".

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