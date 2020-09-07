"Интерпайп" намерен построить новый цех по производству колесных пар

Трубно-колесный холдинг "Интерпайп" намерен построить дополнительный цех по производству колесных пар.

Об этом в интервью Українським Новинам сказал директор по экономике и финансам «Интерпайпа» Денис Морозов.

«Мы сейчас начали проект, связанный с увеличением производства колесных пар, мы хотим построить дополнительный цех, который будет их производить. Если в Украине или в России колесную пару собирают на месте, то в Европе и Америке покупают не колеса, а колесные пары. Мы хотим увеличить производство этого продукта», - сказал он.

По словам Морозова, в текущем году объем экспортных поставок колес не уменьшился.

В то же время, на рынке стран СНГ пандемия коронавируса повлияла на объемы перевозок, в связи с этим снизился спрос на ремонт вагонов, а в результате и на колеса.

«Такая же ситуация и в Украине. Спрос в колесном сегменте вагоностроения также снизился. «Интерпайп» поставляет колеса в Узбекистан, Грузию, Прибалтику, продолжаем сотрудничество с белорусским «Белазом». При этом мы снизили поставки колес в Россию, так как с июня возобновлено действие 34,22%-ной пошлины, что ощутимо снизило доходность продаж», - сказал Морозов.

Как сообщали Українськi Новини, в январе-июле компания сократила продажи труб на 24% до 275,2 тыс. тонн и увеличила продажи железнодорожной продукции 4,2% до 119,5 тыс. тонн.

В 1-м квартале 2020 года по сравнению с 1-м кварталом 2019 года "Интерпайп" увеличил показатель EBITDA на 26% до 86 млн долларов, сократив выручку на 8% до 251 млн долларов.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом "Интерпайп" сократил продажи продукции на 7% до 798 тыс. тонн.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом "Интерпайп" увеличил показатель EBITDA на 64% до 259 млн долларов, увеличив выручку на 4% до 1 112 млн долларов.

"Интерпайп" является крупнейшим производителем труб и колес в Украине, контролируя Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Новомосковский трубный завод и Никопольский завод бесшовных труб "Нико Тьюб" (все - Днепропетровская область).

В октябре 2012 года "Интерпайп" ввел в эксплуатацию сталеплавильный комплекс "Интерпайп сталь".

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