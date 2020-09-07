подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 сентября 2020, понедельник, 10:00 660
Экономика 2020-09-07T12:00:03+03:00
Українські Новини
"Интерпайп" намерен построить новый цех по производству колесных пар

"Интерпайп" намерен построить новый цех по производству колесных пар

Александр Дмитриенко
Интерпайп, Железнодорожные колеса, Железнодорожные вагоны
"Интерпайп". Фото: пресс-служба

Трубно-колесный холдинг "Интерпайп" намерен построить дополнительный цех по производству колесных пар.

Об этом в интервью Українським Новинам сказал директор по экономике и финансам «Интерпайпа» Денис Морозов.

«Мы сейчас начали проект, связанный с увеличением производства колесных пар, мы хотим построить дополнительный цех, который будет их производить. Если в Украине или в России колесную пару собирают на месте, то в Европе и Америке покупают не колеса, а колесные пары. Мы хотим увеличить производство этого продукта», - сказал он.

По словам Морозова, в текущем году объем экспортных поставок колес не уменьшился.

В то же время, на рынке стран СНГ пандемия коронавируса повлияла на объемы перевозок, в связи с этим снизился спрос на ремонт вагонов, а в результате и на колеса.

«Такая же ситуация и в Украине. Спрос в колесном сегменте вагоностроения также снизился. «Интерпайп» поставляет колеса в Узбекистан, Грузию, Прибалтику, продолжаем сотрудничество с белорусским «Белазом». При этом мы снизили поставки колес в Россию, так как с июня возобновлено действие 34,22%-ной пошлины, что ощутимо снизило доходность продаж», - сказал Морозов.

Как сообщали Українськi Новини, в январе-июле компания сократила продажи труб на 24% до 275,2 тыс. тонн и увеличила продажи железнодорожной продукции 4,2% до 119,5 тыс. тонн.

В 1-м квартале 2020 года по сравнению с 1-м кварталом 2019 года "Интерпайп" увеличил показатель EBITDA на 26% до 86 млн долларов, сократив выручку на 8% до 251 млн долларов.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом "Интерпайп" сократил продажи продукции на 7% до 798 тыс. тонн.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом "Интерпайп" увеличил показатель EBITDA на 64% до 259 млн долларов, увеличив выручку на 4% до 1 112 млн долларов.

"Интерпайп" является крупнейшим производителем труб и колес в Украине, контролируя Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Новомосковский трубный завод и Никопольский завод бесшовных труб "Нико Тьюб" (все - Днепропетровская область).

В октябре 2012 года "Интерпайп" ввел в эксплуатацию сталеплавильный комплекс "Интерпайп сталь".

Больше новостей о: Интерпайп Железнодорожные колеса Железнодорожные вагоны

В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование: полный список зон
Киев и Львовщина лидируют по новым случаям коронавируса: за сутки в Украине 2174 больных
Новости
Курс доллара для платежных карт после выходных повысился 12:36
В Киеве увеличилось количество новых случаев коронавируса. За сутки заболели 244 человека 12:26
В центре Минска похитили соратницу Тихановской Колесникову, – СМИ 12:05
"Интерпайп" участвует в расследовании США в отношении импорта бесшовных труб и уверен в отсутствии демпинга 12:00
В Ивано-Франковске детей отправят в школу 14 сентября, несмотря на "красную зону" 11:57
больше новостей
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой 05:30
Boeіng B-52. Фото: Facebook/Минобороны Украины
Над Украиной впервые пролетели военные самолеты США Boeing B-52 23:08
Стефанишина в августе получила зарплаты меньше, чем в июле 05:30 Документ
Выборы по новым правилам. В Раде разъяснили, как будут голосовать украинцы на местных выборах-2020 06:30
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко. Фото: Страна
Глава Госмиграционной службы завел роман с "девушкой с собачкой" Зинченко из Уханя, которой помогал эвакуироваться 17:07
больше новостей
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой 05:30
Пропавших в пожаре военных нашли погибшими 16:34
Boeіng B-52. Фото: Facebook/Минобороны Украины
Над Украиной впервые пролетели военные самолеты США Boeing B-52 23:08
В аэропорту Львова не пропускают иностранцев, приехавших к родителям 13:10
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко. Фото: Страна
Глава Госмиграционной службы завел роман с "девушкой с собачкой" Зинченко из Уханя, которой помогал эвакуироваться 17:07
больше новостей
Сегодня 180-й день карантина: какие ограничения действуют
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok