"Интерпайп" инвестировал $15 млн в финишную линию по производству колес для пассажирского сегмента

Трубно-колесный холдинг "Интерпайп" инвестировал 15 млн долларов в финишную линию по производству колес для пассажирского сегмента.

Об этом в интервью Українським Новинам сказал директор по экономике и финансам «Интерпайпа» Денис Морозов.

«Один из ключевых проектов по колесному цеху – финишная линия, которая позволит нам нарастить производство колес для пассажирского сегмента. У нас будет новый продукт, который мы ранее не делали. Мы являемся лидером в грузовом сегменте, примерно 60% грузовых вагонов в Европе оснащены колесами «Интерпайпа», то есть два из трех грузовых вагонов в Европе – с нашими колесами. Сегодня наша задача прийти в пассажирский сегмент, где у нас было 2%», - сказал он.

По словам Морозова, компания приобрела оборудование, которое позволяет делать колеса для пассажирского сегмента, и на сегодня готова эту линию запускать.

Инвестиции в проект составили 15 млн долларов.

Как сообщали Українськi Новини, в январе-июле компания сократила продажи труб на 24% до 275,2 тыс. тонн и увеличила продажи железнодорожной продукции 4,2% до 119,5 тыс. тонн.

В 1-м квартале 2020 года по сравнению с 1-м кварталом 2019 года "Интерпайп" увеличил показатель EBITDA на 26% до 86 млн долларов, сократив выручку на 8% до 251 млн долларов.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом "Интерпайп" сократил продажи продукции на 7% до 798 тыс. тонн.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом "Интерпайп" увеличил показатель EBITDA на 64% до 259 млн долларов, увеличив выручку на 4% до 1 112 млн долларов.

"Интерпайп" является крупнейшим производителем труб и колес в Украине, контролируя Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Новомосковский трубный завод и Никопольский завод бесшовных труб "Нико Тьюб" (все - Днепропетровская область).

В октябре 2012 года "Интерпайп" ввел в эксплуатацию сталеплавильный комплекс "Интерпайп сталь".

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