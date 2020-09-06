Игорь Палица назвал главной задачей партии "За майбутне" возвращение власти на места

На Тернопольщине прошел Открытый форум сторонников партии "За майбутне". Участники мероприятия обсудили план развития региона, в частности привлечение инвестиций в медицину и модернизацию промышленности. Председатель партии Игорь Палица отметил, что главная задача его команды — вернуть власть на места.

"Наша задача — победить, взять власть в областном совете, в местных советах и ​​принимать решения самим. Никто не вправе вмешиваться в решения, которые принимают совета. Совета избраны народом, а люди, которых назначает Киев не вправе решать, как двигаться регионам", — Игорь Палица, лидер партии "За майбутне".

Команда "За майбутне" будет участвовать в выборах во всех пятидесяти пяти объединенных территориальных общинах Тернопольщины.

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