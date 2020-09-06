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06 сентября 2020, воскресенье, 10:57 510
Выборы 2020-09-06T11:30:01+03:00
Українські Новини
Игорь Палица назвал главной задачей партии "За майбутне" возвращение власти на места

Игорь Палица назвал главной задачей партии "За майбутне" возвращение власти на места

Кира Молчанова
Тернополь, Местные выборы, Местные выборы-2020, ЗА Майбутнє
Форум
Форум "ЗА МАЙБУТНЄ"

На Тернопольщине прошел Открытый форум сторонников партии "За майбутне". Участники мероприятия обсудили план развития региона, в частности привлечение инвестиций в медицину и модернизацию промышленности. Председатель партии Игорь Палица отметил, что главная задача его команды — вернуть власть на места.

"Наша задача — победить, взять власть в областном совете, в местных советах и ​​принимать решения самим. Никто не вправе вмешиваться в решения, которые принимают совета. Совета избраны народом, а люди, которых назначает Киев не вправе решать, как двигаться регионам", — Игорь Палица, лидер партии "За майбутне".

Команда "За майбутне" будет участвовать в выборах во всех пятидесяти пяти объединенных территориальных общинах Тернопольщины.

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