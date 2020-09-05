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05 сентября 2020, суббота, 17:22 251
Мир 2020-09-05T18:15:01+03:00
Українські Новини
Жерар Депардье принял православие

Жерар Депардье принял православие

Александр Савич
Православие, Религия, Крещение, Жерар Депардье
Жерар Депардье принял православие. Фото: Depositphotos
Жерар Депардье принял православие. Фото: Depositphotos

Известный французский актер Жерар Депардье, который имеет российское гражданство, и фильм с участием которого ранее запретило Госкино, принял православие в русском соборе в Париже. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Актера крестили вечером 4 сентября в соборе Александра Невского в Париже.

Церемония прошла в кругу близких актера – на ней присутствовало около 30 человек.

"По словам актёра, его духовным отцом является священник Тихон Шевкунов. Депардье также стал крестным отцом девочки, которая крестилась в этот же день. Причиной решения также стала "любовь к православной литургии" и его "связь с православным духовенством", – сообщает Mash.

Как сообщали Українські новини, в 2018 году Жерара Депардье обвинила в изнасиловании 22-летняя девушка.

Также в 2015 году Украина запретила Депардье въезд в страну на 5 лет в интересах обеспечения безопасности государства.

Кроме того, в 2015 году Депардье заявлял, что готов умереть за Россию, потому что "люди в ней сильнее", а французом он себя никогда не чувствовал.

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