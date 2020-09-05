подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кандидат в меры Кривого Рога Дмитрий Шевчик взял на себя личную ответственность за будущее сбитого на переходе ребенка
05 сентября 2020, суббота, 16:31 470
Политика 2020-09-05T16:37:01+03:00
Українські Новини
Кандидат в меры Кривого Рога Дмитрий Шевчик взял на себя личную ответственность за будущее сбитого на переходе

Кандидат в меры Кривого Рога Дмитрий Шевчик взял на себя личную ответственность за будущее сбитого на переходе ребенка

Александр Савич
Фото: krivbass.city
Фото: krivbass.city

3 сентября в Кривом Роге недалеко от «тысячки» водитель Volkswagen сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе. Водителем авто оказался сын кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика, пишет местное издание Krivbass.city.

На своей странице в Facebook Дмитрий Шевчик так прокомментировал ситуацию: "Друзья! В двух семьях произошла беда. В семье 11-летнего мальчика Саши и моей. Мой сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Машина зацепила Сашу. Ребенок пострадал. Сейчас он находится в Детской областной больнице в отделении нейрохирургии. Врачи говорят, что состояние стабильное. У Саши закрытая черепно-мозговая травма, надкол правой височной кости, подозрение на ушиб внутренних органов, перелом плечевой кости, и многочисленные ссадины.

Марк не скрывался и не собирался скрываться с места ДТП, он вызывал скорую помощь, был абсолютно трезв и прошел медицинское освидетельствование, сотрудничал с полицией. Данное происшествие в едином реестре досудебных расследований и будет рассмотрено по закону. Недоброжелатели говорят, что я пытаюсь замять, скрыть, отмазать. Это не так. Моей целью является здоровье и безопасность этого ребенка. С Сашиными родителями Натальей Ивановной и Сергеем Владимировичем находимся в Днепре. Рассматриваем все возможные варианты лечения и реабилитации.

Я беру на себя личную ответственность за будущее Саши. Считаю, что на сейчас это моя первейшая задача как отца и как человека. Хочу сказать огромное спасибо нашим врачам за работу. Мы всей семьей молимся за здоровье этого ребенка", – отметил кандидат.

Друзья! В двух семьях произошла беда. В семье 11-летнего мальчика Саши и моей. Мой сын Марк уходил от столкновения с...

Posted by Дмитрий Шевчик on Saturday, 5 September 2020
Больше новостей о:

Ивано-Франковск и Тернополь подали в суд иск к Кабмину об отнесении городов к "красной" зоне
В Киеве немного снизилось количество новых случаев коронавируса за сутки
Новости
Кандидат в меры Кривого Рога Дмитрий Шевчик взял на себя личную ответственность за будущее сбитого на переходе ребенка 16:31
Главный тренер сборной Италии забыл надеть очки и выпустил на поле не того игрока 15:52
У заболевшего коронавирусом Филарета диагностировано воспаление легких 15:12
В ВСУ продолжается рост заболеваемости коронавирусом 14:55
4 человека погибли в ДТП в Ивано-Франковской области 14:40
больше новостей
Замена паспорта. Зачем это нужно и сколько будет стоить 05:30
Тарифы на свет и господдержка сельхозпроизводителей: чем займутся депутаты в пятницу 09:35
Пенсии в Украине будут назначать по-новому: что изменится и кого это коснется 05:30 Инфографика
Украинские заробитчане массово возвращаются в Польшу 21:50
Почем свекла на рынке. Фермеры рассказали, почему дешевеет основной овощ борщевого набора 05:20
больше новостей
Средняя зарплата судей Верховного Суда за июль — более полумиллиона гривен 14:52 Документ
Недопуск китайских инвесторов "Мотор Сич" на предприятие может обойтись Украине в $3,5 млрд 18:47
Против Кличко применяют масштабные "грязные" технологии, – Комитет избирателей 17:28
"Наш край" выдвинул Шахова в мэры Киева 17:13
Военнослужащие ВСУ спят на автовокзале. Фото: provce.ck.ua
Не предупредили о приезде. В Черкассах новобранцы ВСУ всю ночь провели на улице, — СМИ 21:24 Фото
больше новостей
В Украине второй день подряд антирекорд по заболеваемости коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok