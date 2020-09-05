підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кандидат у мери Кривого Рогу Дмитро Шевчик взяв на себе особисту відповідальність за майбутнє збитої на переході дитини
05 вересня 2020, субота, 16:31 368
Політика 2020-09-05T17:13:07+03:00
Українські Новини
Кандидат у мери Кривого Рогу Дмитро Шевчик взяв на себе особисту відповідальність за майбутнє збитої на перехо

Кандидат у мери Кривого Рогу Дмитро Шевчик взяв на себе особисту відповідальність за майбутнє збитої на переході дитини

Александр Савич
Фото: krivbass.city
Фото: krivbass.city

3 вересня в Кривому Розі недалеко від "тисячкі" водій Volkswagen збив 11-річну дитину на пішохідному переході. Водієм авто виявився син кандидата в мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика, пише місцеве видання Krivbass.city.

На своїй сторінці в Facebook Дмитро Шевчик так прокоментував ситуацію: "Друзі! У двох сім'ях сталася біда. У сім'ї 11-річного хлопчика Сашка і моєї. Мій син Марк уникав зіткнення з авто, не впорався з керуванням і виїхав на пішохідний перехід. Машина зачепила Сашу. Дитина постраждала. Зараз він знаходиться в Дитячій обласній лікарні у відділенні нейрохірургії. Лікарі кажуть, що стан стабільний. У Саші закрита черепно-мозкова травма, надкол правої скроневої кістки, підозра на забій внутрішніх органів, перелом плечової кістки, і численні садна.

Марк не ховався і не збирався тікати з місця ДТП, він викликав швидку допомогу, був абсолютно тверезий і пройшов медичний огляд, співпрацював з поліцією. Дана подія в єдиному реєстрі досудових розслідувань і буде розглянуто згідно із законом. Недоброзичливці кажуть, що я намагаюся зам'яти, приховати, відмазати. Це не так. Моєю метою є здоров'я і безпека цієї дитини. З Сашиними батьками Наталею Іванівною та Сергієм Володимировичем знаходимося в Дніпрі. Розглядаємо всі можливі варіанти лікування і реабілітації.

Я беру на себе особисту відповідальність за майбутнє Саші. Вважаю, що на зараз це моя найперша задача як батька і як людини. Хочу сказати величезне спасибі нашим лікарям за роботу. Ми всією сім'єю молимося за здоров'я цієї дитини", – зазначив кандидат.

Друзья! В двух семьях произошла беда. В семье 11-летнего мальчика Саши и моей. Мой сын Марк уходил от столкновения с...

Posted by Дмитрий Шевчик on Saturday, 5 September 2020
Більше новин про:

Івано-Франківськ та Тернопіль подали в суд позов до Кабміну про віднесення міст до "червоної" зони
В Києві за добу зменшилася захворюваність на коронавірус
Новини
Кандидат у мери Кривого Рогу Дмитро Шевчик взяв на себе особисту відповідальність за майбутнє збитої на переході дитини 16:31
4 людини загинули у ДТП в Івано-Франківській області 16:08
Івано-Франківськ та Тернопіль подали в суд позов до Кабміну про віднесення міст до "червоної" зони 12:49
Син кандидата в мери Кривого Рогу збив дитину на пішохідному переході. Дитина в реанімації, - ЗМІ 12:20
В Києві за добу зменшилася захворюваність на коронавірус 12:00
більше новин
Посольство США відстежувало опонентів Байдена, — Fox News 18:16
Хустини з принтами Батьківщини-матері: авторська колекція художниці ZINAIDA була презентована на UFW No Season 17:54
Музей Бекетова
Ярославський допоміг відреставрувати Музей Бекетова ХНУГХ 19:38
Партія Порошенка вимагає провести тестування учнів та освітян на коронавірус 16:27
Недопуск китайських інвесторів "Мотор Січ" на підприємство може обійтися Україні в $ 3,5 млрд 18:56
більше новин
Вихованець Київської МАН отримав "срібло" на фестивалі інженерних наук в Тунісі 09:00
Середня зарплата суддів Верховного Суду за липень - понад півмільйона гривень 14:52
Військовим зараховуватимуть відпустку в зв'язку з вагітністю, пологами і декретом у строк вислуги 06:15
Тернопіль знову потрапив до "червоної" зони небезпеки, а Київ залишився в "жовтій", - Немчінов 18:54
Україна на карантині 178-й день. Де і які діють обмеження 08:30
більше новин
Антирекорд з захворюваності на коронавірус продовжує збільшуватися другий день поспіль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok