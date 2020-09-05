3 вересня в Кривому Розі недалеко від "тисячкі" водій Volkswagen збив 11-річну дитину на пішохідному переході. Водієм авто виявився син кандидата в мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика, пише місцеве видання Krivbass.city.

На своїй сторінці в Facebook Дмитро Шевчик так прокоментував ситуацію: "Друзі! У двох сім'ях сталася біда. У сім'ї 11-річного хлопчика Сашка і моєї. Мій син Марк уникав зіткнення з авто, не впорався з керуванням і виїхав на пішохідний перехід. Машина зачепила Сашу. Дитина постраждала. Зараз він знаходиться в Дитячій обласній лікарні у відділенні нейрохірургії. Лікарі кажуть, що стан стабільний. У Саші закрита черепно-мозкова травма, надкол правої скроневої кістки, підозра на забій внутрішніх органів, перелом плечової кістки, і численні садна.

Марк не ховався і не збирався тікати з місця ДТП, він викликав швидку допомогу, був абсолютно тверезий і пройшов медичний огляд, співпрацював з поліцією. Дана подія в єдиному реєстрі досудових розслідувань і буде розглянуто згідно із законом. Недоброзичливці кажуть, що я намагаюся зам'яти, приховати, відмазати. Це не так. Моєю метою є здоров'я і безпека цієї дитини. З Сашиними батьками Наталею Іванівною та Сергієм Володимировичем знаходимося в Дніпрі. Розглядаємо всі можливі варіанти лікування і реабілітації.

Я беру на себе особисту відповідальність за майбутнє Саші. Вважаю, що на зараз це моя найперша задача як батька і як людини. Хочу сказати величезне спасибі нашим лікарям за роботу. Ми всією сім'єю молимося за здоров'я цієї дитини", – зазначив кандидат.

Друзья! В двух семьях произошла беда. В семье 11-летнего мальчика Саши и моей. Мой сын Марк уходил от столкновения с... Posted by Дмитрий Шевчик on Saturday, 5 September 2020

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини