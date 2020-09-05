подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Сын кандидата в мэры Кривого Рога сбил ребенка на пешеходном переходе. Ребенок в реанимации, - СМИ
05 сентября 2020, суббота, 12:20 665
Политика 2020-09-05T13:00:02+03:00
Українські Новини
Сын кандидата в мэры Кривого Рога сбил ребенка на пешеходном переходе. Ребенок в реанимации, - СМИ

Сын кандидата в мэры Кривого Рога сбил ребенка на пешеходном переходе. Ребенок в реанимации, - СМИ

Анна Рудык
Фото: Первый городской
Фото: Первый городской

Вечером 3 сентября, в Кривом Роге (Днепропетровская область) произошло ДТП. По информации местных СМИ, виновником ДТП стал 18-летний Марк Шевчик, сын генерального директора ЦентрГОКа (группа компаний Метинвест) и кандидата на пост городского головы от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика, пишет Страна.

Марк Шевчик на авто Volkswagen (номер АЕ 5392 ОВ)  нарушил правила дорожного движения и проехал на красный запрещающий сигнал светофора, в результате чего сбил 11-летнего мальчика, который с матерью переходил дорогу по пешеходному переходу.  

Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу. У него диагностированы множественные травмы: закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга, гематома затылка и пр.

Стала известна личность пострадавшего. Это житель Долгинцевского района Кривого Рога (Днепропетровская область) Александр Бугор, 2009 года рождения. ДТП произошло возле супермаркета "Ашан", на пешеходном переходе к больнице.

Как утверждают криворожские блогеры, отец виновника ДТП, Дмитрий Шевчик, который баллотируется на пост городского головы Кривого Рога от партии "Слуга народа", пытается использовать свои связи в городе, чтобы замять происшествие. Однако, информация уже просочилась в СМИ. 

Скандал вероятно может отразится как на политических перспективах самого Дмитрия Шевчика, так и рейтинге президентской политической силы в Кривом Роге. 

Больше новостей о:

В Киеве немного снизилось количество новых случаев коронавируса за сутки
В Украине второй день подряд антирекорд по заболеваемости коронавирусом
Новости
Ивано-Франковск и Тернополь подали в суд иск к Кабмину об отнесении городов к "красной" зоне 12:49
Сын кандидата в мэры Кривого Рога сбил ребенка на пешеходном переходе. Ребенок в реанимации, - СМИ 12:20
НБУ снова обвалил гривну на выходные. Курс валют на 5 сентября 12:12
В Киеве немного снизилось количество новых случаев коронавируса за сутки 12:00
Количество проведенных тестов на коронавирус за сутки начало уменьшаться 11:30
больше новостей
Телефон. Фото: pixabay
В приложении Monobank произошел сбой. Клиенты не могут воспользоваться онлайн-услугами 14:13
Замена паспорта. Зачем это нужно и сколько будет стоить 05:30
Тарифы на свет и господдержка сельхозпроизводителей: чем займутся депутаты в пятницу 09:35
Пенсии в Украине будут назначать по-новому: что изменится и кого это коснется 05:30 Инфографика
Украинские заробитчане массово возвращаются в Польшу 21:50
больше новостей
Средняя зарплата судей Верховного Суда за июль — более полумиллиона гривен 14:52 Документ
Меня на стипендию выдвинул коллектив, а не потому, что я папа Зеленского, — отец Президента 15:31
Недопуск китайских инвесторов "Мотор Сич" на предприятие может обойтись Украине в $3,5 млрд 18:47
Скандал в Днипре: стало известно, как помощник Коломойского выводит "грязные" деньги в Словакию, – СМИ 14:16
Против Кличко применяют масштабные "грязные" технологии, – Комитет избирателей 17:28
больше новостей
Карантин в Украине действует 178-й день. Какие и где установлены ограничения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok