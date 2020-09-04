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04 сентября 2020, пятница, 18:11 943
Политика 2020-09-04T19:05:30+03:00
Українські Новини
Посольство США отслеживало оппонентов Байдена, — Fox News

Посольство США отслеживало оппонентов Байдена, — Fox News

Елена Новикова
Джозеф Байден
Джозеф Байден

Расшифровки электронной переписки сотрудников посольства США в Киеве, полученные по запросу правозащитной организации Judicial Watch, свидетельствуют о том, что посольство весной 2019 года отслеживало твиттер-аккаунты 13 человек.

Fox News сообщает, что мониторинг проводился в отношении преимущественно журналистов, задававших вопросы о России, деятельности экс-вице-президента Джо Байдена и на прочие острые темы, которые в свою очередь могли навредить репутации людей из предыдущей администрации Обамы-Байдена-Клинтон.

Как ранее заявлял внефракционный народный депутат Андрей Деркач, посольство США в 2016 году руками курируемого ними Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) собирало личную информацию на экс-Генпрокурора Украины Виктора Шокина, а также членов его семьи. Также посольство согласовывало НАБУ проект подозрения экс-главе ГФС Роману Насирову, который был задержан как раз после поездки на инаугурацию к новоизбранному Дональду Трампу.

Напомним, также по информации внефракционного народного депутата Андрея Деркача, посольство США в Киеве осуществляет давление на руководство Офиса Генерального прокурора и Министерства внутренних дел, а также следователей и процессуальных руководителей с целью прекращения расследования уголовного производства № 12020800000000444 в отношении должностных лиц представительства IDLO в Украине и ООО "Сайметрикс-Украина".

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