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04 сентября 2020, пятница, 18:05 604
Общество 2020-09-04T19:00:04+03:00
Українські Новини
Платки с принтами Родины-Матери: авторская коллекция художницы ZINAIDA была представлена на UFW No Season

Платки с принтами Родины-Матери: авторская коллекция художницы ZINAIDA была представлена на UFW No Season

Елена Новикова
Презентация авторской коллекции художницы ZINAIDA
Презентация авторской коллекции художницы ZINAIDA

Украинская художница ZINAIDA дебютировала на нынешнем Ukrainian Fashion Week No Season Season в формате перформанса с собственной коллекцией платков, орнаментированных принтами Родины-матери. В действе приняли участие актеры театра теней TEULIS.

В рамках коллекции ZINAIDA создала принты, в которых соединила традиционные украинские орнаменты с различными образами Родины-Матери - монументом которых для многих является столичной визитной карточкой и символом матери-защитницы и хранительницы.

"В работе "Мама" все сказано языком символов от действий - до изображения, от идеи замысла - к его восприятию, ведь это своеобразное послание, - рассказывает автор проекта ZINAIDA. - В ней соединены искусство, культура и фэшн. Украина является олицетворением творимых орнаментов, а Киев символизирует знаковую скульптуру города - Родины-Матери, и они едины. Иногда образ Родины-Матери - противоречивый, однако воплощает для меня единую мамочку ", - комментирует художница на своем официальном сайте.

При этом, художница отмечает, что женский платок - это довершение женского традиционного строя или современного "лука". Он - яркий маркер статуса и происхождения, а с легкой руки ZINAIDA аутентичный в своем орнаментальном решении, и с душой нового времени вновь возвращается в "жизни".

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