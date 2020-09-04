Платки с принтами Родины-Матери: авторская коллекция художницы ZINAIDA была представлена на UFW No Season

Украинская художница ZINAIDA дебютировала на нынешнем Ukrainian Fashion Week No Season Season в формате перформанса с собственной коллекцией платков, орнаментированных принтами Родины-матери. В действе приняли участие актеры театра теней TEULIS.

В рамках коллекции ZINAIDA создала принты, в которых соединила традиционные украинские орнаменты с различными образами Родины-Матери - монументом которых для многих является столичной визитной карточкой и символом матери-защитницы и хранительницы.

"В работе "Мама" все сказано языком символов от действий - до изображения, от идеи замысла - к его восприятию, ведь это своеобразное послание, - рассказывает автор проекта ZINAIDA. - В ней соединены искусство, культура и фэшн. Украина является олицетворением творимых орнаментов, а Киев символизирует знаковую скульптуру города - Родины-Матери, и они едины. Иногда образ Родины-Матери - противоречивый, однако воплощает для меня единую мамочку ", - комментирует художница на своем официальном сайте.

При этом, художница отмечает, что женский платок - это довершение женского традиционного строя или современного "лука". Он - яркий маркер статуса и происхождения, а с легкой руки ZINAIDA аутентичный в своем орнаментальном решении, и с душой нового времени вновь возвращается в "жизни".

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