Против Кличко применяют масштабные "грязные" технологии, – Комитет избирателей

Генеральный директор Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) Алексей Кошель заявил, что против мэра Киева Виталия Кличко накануне местных выборов задействованы масштабные технологии "черного" пиара.

Об этом сообщило интернет-издание РБК-Украина.

По словам Кошеля, в последнее время в Киеве распространялись 2 издание с многотысячным тиражом с элементами "черного" пиара в отношении городского головы Киева.

"Первое - это информационная листовка народного депутата Александра Дубинского которая извне напоминает газету на 8 страниц, где были распространены элементы "черного" пиара против киевского городского головы Виталия Кличко. Тираж газеты достаточно велик - это 15 тыс., и практика показывает, что неофициальные тиражи могут быть значительно больше, или допечатываются. То есть, Дубинский работает не только в формате Telegram-канала, старые технологии с элементами "черного" пиара также активно используются", - отметил Кошель.

Второй газетой, которая содержала признаки такого пиара против Виталия Кличко, по словам Кошеля, была газета политической партии "Родная страна".

Напомним, по результатам соцопросов, Виталий Кличко является лидером избирательной гонки за пост мэра Киева - за него готовы отдать голоса 44% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 года в Киеве, было опрошено 2 025 респондентов.

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