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04 сентября 2020, пятница, 16:24 81
Политика 2020-09-04T16:25:41+03:00
Українські Новини
Партия Порошенко требует провести тестирование учеников и педагогов на коронавирус

Партия Порошенко требует провести тестирование учеников и педагогов на коронавирус

Валерия Драгомирова
Школа. Фото: Pexels
Школа. Фото: Pexels

В связи с резким ростом числа заболеваний и осложнений эпидемиологической ситуации в столице, Киевская городская организация политической партии "Европейская Солидарность" требует от Киевской городской администрации и правительства обеспечить срочное тестирование на коронавирус всех учеников и учителей города Киева, а также преподавателей дошкольных учреждений.

Об этом пишет "Прямой". 

Уже в первые дни некоторые школы не начали обучение, а отдельные классы отправлены на карантин. При сохранении такой тенденции через несколько месяцев в столице могут быть закрыты все школы города.

Также мы требуем от руководства города срочно обратиться в Верховную Раду и правительству с требованием ввести 100%-ную надбавку работникам школ и дошкольных учреждений, которые сейчас оказались в наибольшей группе риска.

Мы также требуем от правительства срочно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о страховании здоровья и жизни учителей, а также немедленно обеспечить школьные учреждения средствами индивидуальной защиты.

В случае невыполнения этих превентивных мер вся ответственность ляжет исключительно на городскую власть, Кабинет министров и лично президента Владимира Зеленского, который неоднократно заявлял, что ситуация находится под контролем.

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