Эксперты разработали калькулятор моделирования результатов местных выборов

Эксперты Украинского института политики (УИП) надеются, что разработанный институтом калькулятор моделирования результатов местных выборов позволит сделать предстоящие выборы более прозрачными, а результаты более репрезентативными.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в пресс-центре "Українських Новин".

По словам политолога, директора УИП Руслана Бортника, институт разработал программный продукт под названием "Калькулятор моделирования результатов местных выборов 2020 года".

Данное веб-приложение позволяет рассчитать и смоделировать избирательные квоты, распределение депутатских мест и другие результаты избирательной кампании в разного уровня административно-территориальных единицах в условиях сложной избирательной системы.

Эксперт уверен, что калькулятор будет интересен для кандидатов в депутаты, специалистов избирательного процесса, журналистов и рядовых граждан и поможет обществу и участникам избирательных процессов принять эффективные и ответственные решения. "Калькулятор применим для населенных пунктов с количеством избирателей более 10 тыс.", - подчеркнул эксперт.

"Мы надеемся, что этот продукт позволит сделать выборы прозрачнее, а результаты более репрезентативными", - отметил Бортник.

Политтехнолог Александр Теплюк объяснил и продемонстрировал, как работает этот калькулятор на примере 10 простых шагов.

Эксперты подчеркнули, что для получения прогнозного результата выборов необходимо знать количество избирателей в населенном пункте, количество мандатов,а также прогнозную явку избирателей.

Также в калькуляторе необходимо указывать название политической силы и ожидаемый процент голосов избирателей, согласно социологическим опросам.

Эксперты показали, как работает калькулятор на примере Киева, Львова,Днепра и Боярки.

Владислав Дзивидзинский, заместитель директора УИП рассказал, что избирательная система крайне сложна, и результатами выборов легко манипулировать. А УИП работал над калькулятором полгода.

"Многих кандидатов в депутаты на местном уровне партии откровенно обманывают, предлагая им высокие, но заведомо непроходные места. Будут возникать ситуации, при которых лучший кандидат проходной партии не станет депутатом местного совета. Нынешнюю систему выборов только условно можно назвать "открытой", для большинства кандидатов она будет "закрытой". К тому же ситуация осложняется новизной и неапробированостью системы выборов, меняющимся законодательство и карантинными ограничениями".

С электоральным калькулятором можно ознакомится на сайте УИП по ссылке - https://uiamp.org.ua/calculation/

Как сообщали Українськi Новини, Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов в Украине.

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