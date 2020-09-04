62% украинцев негативно оценили деятельность Супрун, – исследование

Согласно данным общенационального исследования общественного мнения, проведенного социологической группой "Рейтинг", больше половины опрошенных граждан Украины - 62% - считают, что деятельность Ульяны Супрун скорее негативно повлияла на медицинскую сферу в Украине.

По результатам опроса, 62% считают, что деятельность Ульяны Супрун скорее негативно повлияла на медицинскую сферу в Украине.

19% украинцев скорее положительно оценили ее деятельность, а почти 20% - затруднились оценить. Более положительное отношение к деятельности Ульяны Супрун среди жителей запада Украины, молодых и более обеспеченных респондентов.

Всеукраинский социологический опрос проводился социологической группой "Рейтинг".

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта.

Выборочная совокупность в обоих волнах по 2 000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Сроки проведения: первая волна: 14-19 июля 2020 года, вторая волна: 15-25 августа 2020 года.

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