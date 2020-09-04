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04 сентября 2020, пятница, 14:58 585
Верховная Рада и партии 2020-09-04T16:00:02+03:00
Українські Новини
Правительство должно немедленно погасить долги по зарплатам перед медработниками и шахтерами, – Левочкин

Правительство должно немедленно погасить долги по зарплатам перед медработниками и шахтерами, – Левочкин

Петр Стуженко
Сергей Левочкин, ОПЗЖ, Задолженность по зарплате
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org

Несмотря на заявленное правительством перевыполнение госбюджета в июне, уже в следующем месяце произошел резкий рост задолженности по зарплатам, в том числе и перед бюджетниками. По словам народного депутата Сергея Левочкина, долги увеличились даже перед медработниками, которых Кабинет Министров Украины обязан финансировать в первую очередь.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

"Задолженность по зарплатам за июль увеличилась на 8%, причем произошло это как в экономической, так и в социальной сфере. Долги перед работниками здравоохранения и социальных служб всего за 1 месяц увеличились на 32%, а с начала года – уже в 2,6 раза, то есть на 28 млн гривен. И это в 2020 году, когда из-за пандемии стабильность работы сектора здравоохранения имеет критически важное значение для всего общества", – отметил Левочкин.

Также он отметил ухудшение ситуации в промышленности, на которую пришлось 70% прироста долгов в июле.

"Задолженность перед работниками промышленных предприятий к августу составила уже 2 млрд 525 млн гривен, причем только за июль увеличение составило почти 180 млн. И в "лидерах" – снова добывающая промышленность, в том числе шахтеры, долги перед которыми за месяц выросли на 57%. Едва разобравшись со старыми долгами, правительство накапливает новые, чем создает очередные очаги социальной напряженности в обществе", – заявил народный депутат.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" в прошлом году сумела добиться погашения задолженности перед шахтерами. Теперь мы снова будем ставить этот вопрос в повестку дня. И, безусловно, мы поднимем тему обеспечения первоочередного финансирования здравоохранения. Врачи, ежедневно подвергающие себя риску заражения коронавирусом, должны получать реальные деньги, а не абстрактные цифры в ведомостях", – резюмировал Сергей Левочкин.

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