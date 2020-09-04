"Наш край" на выборах в Харьковской области возглавляет Владимир Семиноженко

Вице-премьер-министр Украины (1999, 2001-2002 2010 гг.), Председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины (2011-2014 гг.) Владимир Семиноженко идет на выборы в Харьковской области вместе с партией "Наш край". Об этом сообщили на съезде партии, который прошел в Киеве 3 сентября.

Владимир Семиноженко возглавит список "Нашего края" на выборах в Харьковской области.

"Сегодня нас с вами привела одна цель. Мы все хотим улучшения. Улучшения в каждом городе, каждом поселке, всей Украины. Возродить ту Украину, которая всегда была лидером и в космосе, и в ядерной энергетике и во многих направлениях науки, медицины и так далее. И у нас совпадают мнения - надо постепенно это делать, и мы обязательно это сделаем, если начиная с местных органов власти, включая государственные будут люди, которые искренне работают на общее дело, на дело своих трудовых коллективов, на дело своих регионов. Не на собственную конъюнктуру с одной целью, а именно на общенациональные наши ценности и особенности интересов каждой области Украины", - отметил Семиноженко.

Семиноженко поблагодарил руководство партии "Наш край" за возможность возглавить Харьковский список партии и подчеркнул, что именно Харьков является одним из научных центров Украины.

"Именно благодаря науке, промышленности и высшему образованию, вообще образованию, Украина может себя уверенно чувствовать когда мы говорим о будущем нашего государства", - сказал Семиноженко.

Как сообщалось ранее, в Сумской "Наш край" ведет на выборы народный депутат, член Политсовета партии Андрей Деркач. В Днепре вместе с партией идет мэр города в 2000-2014 гг. Иван Куличенко, в Одессе - Евгений Червоненко, а в Киеве - Сергей Шахов.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости