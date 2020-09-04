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04 сентября 2020, пятница, 13:16 361 Документ
Экономика 2020-09-04T13:22:43+03:00
Українські Новини
Суд открыл производство по иску черкасского "Азота" к МКМТ из-за отказа вводить квоты на импорт минудобрений

Суд открыл производство по иску черкасского "Азота" к МКМТ из-за отказа вводить квоты на импорт минудобрений

Елена Литвин
Черкасский Азот, Group DF, Азотные удобрения, МКМТ, Импорт минудобрений
Азотные удобрения. Фото: floweryvale.ru
Азотные удобрения. Фото: floweryvale.ru

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску предприятия "Азот" (Черкассы), входящего в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, к Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) из-за ее решения не вводить квоты на импорт минеральных удобрений.

Об этом говорится в сообщении Group DF, передают Українськi Новини.

"Черкасский "Азот", входящий в азотный бизнес холдинга Ostchem, обжалует решение Межведомственной комиссии по международной торговле Минэкономики об отказе от введения квот на импорт минеральных удобрений", - сказано в нем.

Соответствующее производство по иску черкасского "Азота" открыто Окружным административным судом г. Киева (дело № 640/16665/20).

Решение суда, страница 1Решение суда, страница 1

Главным поводом для иска стало несогласие черкасского "Азота" с решением МКМТ Минэкономики.

Решение суда, страница 2Решение суда, страница 2

В исковом заявлении ОАО "Азот" требует признать противоправными действия Минэкономики при подготовке выводов в рамках проведенного специального расследования относительно импорта в Украину азотных удобрений, признать противоправным и отменить решение МКМТ Минэкономики от 22 июня 2020 года, которым ведомство прекратило спецрасследование в отношении импорта удобрений без применения специальных мер, и принять решение на основе первоначальных основных фактов и выводов, которые направлялись членам МКМТ к рассмотрению в рамках специального расследования.

Решение суда, страница 3Решение суда, страница 3

Суд обязал МКМТ Минэкономики предоставить все копии решений, заключений и других документов, касающихся расследования в отношении импортных квот, и которые направлялись членам МКМТ, а также подробную информацию о том, в каком формате происходило голосование за решение о завершении расследования без применения специальных мероприятий.

"МКМТ за один месяц на 360 градусов изменил свою позицию по отношению к введению квот. Мы полагаем, что имели место субъективные факторы, какие-то кулуарные договоренности в интересах третьей стороны. Выводы Минэкономики о результатах проведенного расследования, которые направленны нам в ходе подготовки судебного заседания, однозначно подтверждают, что для защиты национального производителя имеются все экономические и юридические основания и что применение квот соответствует национальным интересам Украины. Буквально спустя месяц Международная комиссия по торговле принимает кардинально иное решение. Мы считаем, что не было никаких новых объективных фактов, данных или расчётов, которые могли бы стать основанием для принятия подобного решения. Мы ожидаем выполнения определения суда Минэкономики и МКМТ по предоставлению всех документов, на основании которых сделаны соответствующие выводы и на основании которых принимались решения. До сегодняшнего дня определение суда о предоставлении документов ответчиками не выполнено. Мы и далее намерены защищать и отстаивать свои права и интересы", - прокомментировал Игорь Гольченко, официального представителя истца, GR директора Group DF.

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