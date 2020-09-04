И.о. председателя ГФС Сергей Солодченко на экстренном совещании: взяточничество в ГФС - это прямая дорога "на выход"

И.о. председателя ГФС Сергей Солодченко на экстренном совещании: взяточничество в ГФС - это прямая дорога "на

Вчера и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко провел экстренное совещание по поводу задержания двух руководителей подразделения ГУ ГФС в Тернопольской области работниками ГБР. На своей странице в Facebook Сергей Солодченко отметил, что не будет закрывать глаза на взяточничество и не станет считаться с фамилиями и должностями.

"Я не буду смотреть на фамилии и должности. На все заслуги и отличия в работе. Закрывать глаза на взяточничество не стану", - подчеркнул глава ГФС по окончании совещания.

Известно, что работниками Государственного бюро расследований задержали двух руководителей подразделения ГУ ГФС в Тернопольской области, которіе получили неправомерную выгоду в размере 37 тыс долларов США. По словам председателя ГФС, это позорный случай, который наносит репутационные потери для всей Службы.

"Вижу, что до сих пор не все воспринимают и готовы работать по новой философии деятельности налоговой милиции. Случай - позорный и наносит репутационные потери для всей Службы. Особенно сейчас, в свете повышенного внимания общества к деятельности налоговой милиции. Каждый такой эпизод - это прямая дорога "на выход", - отметил Сергей Солодченко.

Также исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины напомнил, что больным с COVID-19 предусмотрена двухнедельная самоизоляция и предложил внедрить пожизненную самоизоляцию для тех, кто подхватил вирус "взяточничества".

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